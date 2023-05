AMP.- Pakistán.- Detenido el ex primer ministro de Pakistán Imran Jan en el marco de un caso por supuesta corrupción

Las fuerzas de seguridad de Pakistán han detenido este martes al ex primer ministro Imran Jan en el marco de un caso por supuesta corrupción, según han confirmado miembros de su partido, Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI), que han denunciado incluso que el político habría sido "secuestrado" durante una comparecencia en Islamabad.

Jan ha sido detenido por agentes de los Rangers de Pakistán frente al Tribunal Supremo de Islamabad, según Faisal Chaudhri, vicepresidente del PTI. Así, ha especificado en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter que el tribunal "ha sido ocupado por los Rangers" y que los abogados "están siendo sometidos a torturas".

En esta línea, Azhar Mashuani, también miembro del partido de Jan, ha dicho que el primer ministro ha sido "secuestrado" y ha hecho un llamamiento a que sus seguidores se manifiesten en todo el país para protestar contra la detención del ex primer ministro.

Por su parte, la Policía de Islamabad ha reforzado la seguridad en la capital del país y ha negado que alguna persona haya sido torturada. Además, ha apuntado que los agentes han rodeado el vehículo en el que iba Jan antes de su detención.

El ministro del Interior paquistaní, Rana Sanaulá, ha argumentado que Jan no se presentó ante el tribunal, a pesar de las numerosas citaciones que se le han entregado, y ha especificado que "el arresto fue llevado a cabo por la Oficina Nacional Anticorrupción (NAB) por causar daños al Tesoro nacional".

Sanaulá, que ha negado que Jan haya sido torturado, ha indicado que los agentes "no rompieron las ventanas" del vehículo del ex primer ministro durante el arresto. "Se rompieron durante una situación caótica", ha señalado, al tiempo que ha defendido que "la NAB es una institución independiente". "El Gobierno no tiene control sobre ella ni ha intentado tenerlo", ha zanjado.

Jan ha sido detenido en el marco de un caso por presunta corrupción derivada de la entrega de unos terrenos a la Universidad Al Qadir a cambio de la devolución de una cantidad de dinero incautada en Reino Unido al empresario paquistaní Malik Riaz.

La detención tiene lugar después de varios intentos infructuosos por parte de las fuerzas de seguridad, incluida una redada en su residencia en Lahore. El ex primer ministro ha asegurado que las autoridades han abierto más de un centenar de casos contra él por cargos que van desde la sedición hasta la corrupción.

Tras ello, seguidores del PTI han salido a las calles en varias ciudades del país, incluida Lahore, donde la Policía ha utilizado cañones de agua para intentar dispersar a los concentrados frente a la residencia de Jan en Zaman Park. Asimismo, la Policía ha reforzado su despliegue en la localidad después de que se haya decretado la "máxima alerta".

Además, seguidores de Jan se han concentrado en la ciudad de Faizalabad, donde habrían provocado el corte de carreteras, en Peshawar y en Karachi, donde también han sido bloqueadas varias vías, sin que por el momento haya informaciones sobre detenidos.

En este sentido, el PTI ha anunciado la formación de un comité integrado por seis personas que desvelará en las próximas horas las acciones que convocará en respuesta a la detención de Jan, tal y como ha desvelado el vicepresidente de la formación, Shah Mehmud Qureshi, que ha dicho que la decisión ha sido adoptada durante una reunión de la cúpula del partido, según ha informado la cadena de televisión paquistaní Geo TV.

La detención de Jan tiene además lugar días después de que la prensa paquistaní informara de que el ex primer ministro sería imputado este miércoles por enriquecimiento ilícito al ocultar presuntamente algunos de los regalos que recibió durante su etapa al frente del Gobierno desde 2018 hasta su cese en 2022 en el marco del caso Toshajana, que provocó que en octubre fuera inhabilitado para ejercer un cargo público.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jan fue cesado en octubre de 2022 a través de una moción de censura en el Parlamento, aprobada después de que el Tribunal Supremo revocara la decisión del entonces primer ministro de disolver el Parlamento y anunciar elecciones anticipadas tras la negativa de la Presidencia del órgano legislativo a celebrar la votación en primera instancia. En noviembre, el ex primer ministro resultó herido de bala tras ser tiroteado durante una protesta contra el nuevo Gobierno, encabezado por el primer ministro, Shehbaz Sharif.