AMP.- OTAN.- Zelenski, desde Lituania: "La OTAN dará a Ucrania seguridad y Ucrania fortalecerá la OTAN"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes durante un multitudinario discurso en el centro de Vilna, la capital de Lituania, que "la OTAN dará a Ucrania seguridad y Ucrania fortalecerá a la OTAN".

Desde la abarrotada plaza de Lukiski, Zelenski se ha dirigido a los asistentes para felicitarles por demostrar que Vilna es ejemplo del "progreso europeo". "Aquí la gente sabe qué es la seguridad y cómo lograrla", ha dicho en el marco de la cumbre de la OTAN que se está celebrando en la ciudad.

"Estoy agradecido contigo, Vilna, agradecido con todas las ciudades y pueblos de Lituania, y con todos los que apoyaran a Ucrania y dieron refugio al pueblo ucraniano que vino a Lituana para salvarse de las hostilidades", ha apuntado Zelenski, que ha aterrizado este mismo martes en torno a las 15.45 horas (hora local) en el Aeropuerto Internacional de Vilna a bordo del avión presidencial de Polonia desde la ciudad de Rzeszow, ubicada a escasos 70 kilómetros de Ucrania.

Así, ha recalcado que la bandera ucraniana "sigue viva y libre" a pesar de estar "bajo ataque". "La ambición rusa quedará en ruinas", ha sostenido antes de afirmar que países como Lituania "no tendrán que luchar nunca contra los soldados rusos porque no habrá guerra en Europa". "Ucrania protegerá su liberad y la de Europa", ha puntualizado.

"Nadie debe tener que mirar nunca hacia Moscú", ha continuado el presidente ucraniano, que ha destacado que cuenta con su "fe en las decisiones y en sus socios". "Fe en la fuerza de la OTAN, en una OTAN que no dude, que no pierda el tiempo y que no mire atrás", ha añadido.

En este sentido, ha matizado que espera que esta fe "se convierta en confianza, confianza en las decisiones que merecemos todos y que todo guerrero, todo ciudadano, toda madre y todo niño espera", ha aseverado.