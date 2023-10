AMP.- O.Próximo.- La UE señala que el asedio de Israel a Gaza va contra el derecho humanitario y pide redoblar la ayuda

La Unión Europea ha señalado este martes que "algunas decisiones" de Israel para responder a la ofensiva lanzada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) van contra el derecho humanitario internacional, por lo que ha pedido redoblar la ayuda a la zona y que no bloquee el alimento, agua y electricidad a la Franja, abra corredores humanitarios y permita la salida de civiles.

"Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que ejercerlo de acuerdo al derecho humanitario internacional y algunas decisiones van en contra del derecho internacional", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Politica Exterior, Josep Borrell, en declaraciones desde Omán donde ha coordinado una reunión de emergencia por videoconferencia para tratar la crisis en Oriente Próximo.

Aunque Borrell no ha dudado en tachar de "ataque bárbaro" las acciones terroristas de Hamas, que han dejado más de 900 muertos y 2.700 heridos, ha insistido en que toda defensa que ejerza Israel tiene que seguir el derecho humanitario y "en algunos casos no sucede así". El ministro de Defensa israelí ordenó este lunes el "completo asedio" sobre la Franja de Gaza para que el territorio controlado por Hamás no reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida.

En este sentido, ha pedido aumentar la ayuda humanitaria "a las víctimas de la tragedia" ante la emergencia en la zona y ha insistido en la posición de la UE de exigir a Hamás la liberación de las personas tomadas como rehenes, de denunciar los ataques a civiles y de pedir respeto al derecho humanitario.

"Esto significa no bloquear el acceso a agua, electricidad y alimentación a la población civil en Gaza", ha especificado el exministro español en alusión a las represalias israelíes contra el enclave. A renglón seguido, ha insistido en que las autoridades deben permitir la salida de civiles de la Franja y poner en marcha corredores para que puedan operar los actores humanitarios.

A la reunión de emergencia estaban invitados el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, y su homólogo palestino, Riad al Maliki, aunque finalmente no han participado. "Lamentablemente no se pudo materializar", ha señalado Borrell sin entrar en más detalles. Desde la oficina del ministro israelí ya habían adelantado que este no es momento "de equilibrios ni discusiones teóricas" y aseguraron que el foco es "la guerra decisiva e intransigente contra el terrorismo palestino".

La respuesta de Israel a la ofensiva sin precedentes de Hamás, lanzada el sábado y respaldada por Yihad Islámica, ha dejado 765 palestinos fallecidos y unos 4.000, principalmente en bombardeos y ataques contra la Franja, a lo que se suman más de 15 en operaciones y enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania.

NO PARALIZAR AYUDAS CON EXCUSA DE REVISAR QUE NO VAYAN A MANOS DE HAMÁS

En la mesa de los Veintisiete estaba la cuestión de los fondos de cooperación con Palestina, tras la polémica surgida este lunes por el anuncio del comisario de Vecindad, Oliver Varhelyi, de suspender el pago de las ayudas a Palestina, un paso del que se ha desmarcado el Ejecutivo europeo que ha asegurado que no se bloquea la ayuda pero si se realizará una evaluación pormenorizada de los 230 millones pendientes de la partida de cooperación con Palestina para garantizar que no van a parar a manos de Hamás.

Borrell ha confirmado que la UE mantendrá la cooperación con la Autoridad Palestina, siguiendo el criterio de la "inmensa mayoría" de los Estados miembros, "todos menos dos o tres" que según ha podido saber Europa Press son Hungría, Austria y República Checa. En esta línea, ha querido fijar una "clara distinción" entre Hamás, el pueblo palestino y la Autoridad Palestina: "Consideramos terroristas a Hamás pero la Autoridad Palestina es un socio".

Así las cosas, el responsable de Exteriores del bloque ha rechazado el "castigo colectivo" que supondría congelar fondos de cooperación a Palestina. "Sería injusto e improductivo. Iría contra nuestros intereses y los intereses de la paz", ha zanjado.

Entendiendo que puede ser necesario revisar el destino de los fondos, Borrell ha sido tajante a la hora de señalar que esto "no debe ser una excusa para retrasar la aplicación de los fondos de cooperación". Precisamente Varhelyi ya bloqueó en contra de la opinión de los Veintisiete la partida de cooperación de 2021 para Palestina, más de 200 millones, alegando que los libros de texto alentaban la violencia contra Israel.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras dejar claro que no piensa que haya financiación indirecta de la UE a la actividad de Hamás u otros grupos terroristas en Palestina, ha asegurado que "alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas" si se descubre algún tipo de filtración desde las partidas de la UE.