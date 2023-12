AMP.- O.Próximo.- Netanyahu subraya que la ofensiva militar en Gaza durará "muchos meses más"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido este sábado que la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza durará "muchos meses más".

"Mi posición es clara. Vamos a seguir luchando hasta que Hamás sea eliminado y toros nuestros rehenes sean liberados", ha afirmado Netanyahu en una comparecencia recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'.

"Como primer ministro, rechazo las presiones internacionales para un cese de los combates. Valoro el apoyo estadounidense demostrado con la aprobación gubernamental de suministros militares adicionales para las Fuerzas de Defensa de Israel", ha indicado en referencia al anuncio de de 147.500 millones de dólares (unos 133.400 millones de euros) en venta de armas a Israel sin pasar por el Congreso estadounidense.

Netanyahu ha resaltado por otra parte que "hasta ahora hemos neutralizado a 8.000 terroristas". "Estamos devastando las capacidades de Hamás, atacando a sus comandantes, y también vamos a eliminar a los líderes de Hamás", ha advertido.

Sobre un posible acuerdo para la liberación de rehenes, Netanyahu ha resaltado que "Hamás ha planteado todo tipo de ultimátums que no hemos aceptado" aunque si se presenta un acuerdo posilbe "se llevará a cabo". "Vemos una posibilidad en este momento de que haya movimiento", ha señalado, aunque no ha querido ser optimista. "No quiero elevar las expectativas", ha resaltado.

En cuanto al frente norte, en la frontera con Líbano, "estamos propinando a Hezbolá graves golpes". "Hemos aprobado planes operativos para seguir con la guerra y si Hezbolá escala, tendrán consecuencias sin precedentes, y también Irán".

"Irán es el motor que está tras el eje del mal y la agresión en nuestra contra en varios frentes. No solo contra Israel, sino contra todo el mundo libre. Estamos contrarrestando activamente a Irán en todas partes y de todas las formas y no voy a entrar en detalles", ha apuntado.

A nivel de política interna ha reiterado que no dimitirá. "Lo único de lo que voy a dimitir es de Hamás. Eso es lo que me ocupa", ha explicado. Por ello se aplazará la investigación sobre posibles fallos relacionados con el 7 de octubre "cuando termine la lucha" aunque "ya hemos aprendido algunas lecciones".

"En los años que he dirigido Israel se ha vuelto mucho más fuerte. Podemos manejar una campaña en varios frentes" que pronto habrá llegado a los 90 días, ha argumentado.

Por su parte, el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, ha indicado que no se abordará el futuro de Gaza hasta que termine la guerra, en referencia a las presiones para recuperar las colonias israelíes de la Franja de Gaza, desmanteladas en 2005.

Medios israelíes especulan citando fuentes gubernamentales que Netanyahu no quiere abordar el futuro de Gaza para evitar una crisis dentro del actual Gobierno de coalición.