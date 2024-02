AMP.- O.Próximo.- Mueren dos personas en un ataque contra una parada de autobús en el sur de Israel

Al menos dos personas han muerto y otras cuatro resultado heridas este viernes en un ataque armado contra una parada de autobús en el sur de Israel, tras lo que la Policía ha hablado de atentado terrorista, sin que por el momento haya reclamación de la autoría.

El servicio de ambulancias de la Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha especificado en su cuenta en Telegram que el suceso ha tenido lugar cerca del cruce de Masamiya y ha agregado que seis heridos habían sido trasladados a hospitales en Ashdod y Kaplan.

Posteriormente, el Hospital Kaplan ha confirmado el fallecimiento de dos de estas personas poco después de su ingreso, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Entre los cuatro heridos hay dos en estado grave, por lo que no se descarta que el balance de víctimas aumente en las próximas horas.

La Policía israelí ha recalcado en un mensaje en su cuenta en la red social X que "un terrorista ha llegado a la parada de autobús, aparentemente en un vehículo, y ha tiroteado a varias personas antes de ser neutralizado por un civil que estaba ahí".

Asimismo, ha resaltado que las fuerzas de seguridad están analizando la zona, al tiempo que ha confirmado una redada "extensa" para "descartar la presencia de otras personas implicadas" en el incidente, en medio del repunte de las tensiones desde 2023, recrudecidas tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y la posterior ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza.