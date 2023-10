AMP.- O.Próximo.- Muere un palestino tiroteado por el Ejército de Israel en los alrededores de Hebrón, Cisjordania

Muere un palestino herido en un reciente ataque ejecutado por colonos israelíes al noroeste de Ramala

Al menos un palestino ha muerto este lunes tras ser tiroteado por el Ejército de Israel durante una operación llevada a cabo en los alrededores de la ciudad cisjordana de Hebrón, según han denunciado las autoridades palestinas.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que el fallecido, identificado como Fuad Ismail Mahmud abú Sabha, de 23 años, ha sido tiroteado "en la entrada a Yata, al sur de Hebrón".

Fuentes de seguridad palestinas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que Abú Sabha ha sido tiroteado por militares israelíes durante un enfrentamiento en la zona, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por el momento sobre lo sucedido.

Poco después, el Ministerio de Sanidad palestino ha confirmado la muerte de un palestino que resultó herido tras ser tiroteado recientemente durante un ataque perpetrado por colonos contra la localidad de Ras Karkar, al noroeste de Ramala.

Por otra parte, un soldado israelí ha sido detenido por la Policía Militar por las sospechas que pesan contra él por haber matado a tiros el sábado a un palestino cuando estaba recogiendo aceitunas en Cisjordania. El militar, que sirve en el seno de la Brigada Netzah Yehuda, en la frontera con Líbano, estaba en un permiso de fin de semana.

El soldado, cuya identidad no ha trascendido, ha reconocido haber estado presente durante un enfrentamiento entre colonos y palestinos en los alrededores del asentamiento de Rehelim. Durante el incidente, Bilal Muhamed Salé, de 40 años, murió tras recibir un disparo en el pecho, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

La organización Honenu, que da ayuda legal a personas sospechosas de acciones contra los palestinos, incluidos ataques, ha indicado que el soldado ha afirmado que realizó disparos de advertencia al aire y el suelo tras verse amenazado por "una turba árabe" mientras caminaba junto a su familia. El militar, arrestado el domingo, ha negado ser responsable de la muerte de Salé.

La Autoridad Palestina ha denunciado la muerte de más de cien palestinos a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y en ataques por parte de colonos desde que Hamás lanzara el 7 de octubre sus ataques contra Israel, que se saldaron con cerca de 1.400 muertos.

Por su parte, las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por Hamás, han cifrado en más de 8.000 los palestinos muertos en bombardeos de Israel contra el enclave, donde Israel ha enviado en los últimos días militares y vehículos blindados de cara a una invasión terrestre.