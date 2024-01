AMP.- O.Próximo.- Macron anuncia que el Estado francés rendirá homenaje a las víctimas del ataque de Hamás en Israel

El mandatario francés afirma que visitará Ucrania en febrero y promete a Kiev la entrega de misiles de largo alcance

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este martes que el Estado rendirá homenaje el próximo 7 de febrero a las víctimas francesas del ataque del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí el pasado 7 de octubre.

"Rendiré homenaje a estas víctimas junto a sus seres queridos, sus familias y todos aquellos que quieran unirse a nosotros", ha subrayado en una rueda de prensa, agregando que el acto se llevará a cabo en Los Inválidos.

Macron ha recordado que Francia ha perdido a "41 de sus niños" en estos ataques y que hay todavía "tres rehenes" franceses retenidos en la Franja de Gaza. En este sentido, ha dicho que están en contacto tanto con Qatar como con Israel para su pronta liberación.

Asimismo, ha subrayado que "la prioridad es el alto el fuego" en el enclave palestino. "Debemos conciliar la defensa de Israel y la persecución de terroristas con la preservación del Derecho Humanitario", ha agregado.

Preguntado por las tensiones en el norte de Israel debido a los ataques del partido-milicia chií Hezbolá, el presidente francés ha subrayado que Francia ha realizado "una gran vigilancia para evitar que la conflagración sea regional y el conflicto no se expanda".

Por otro lado, Macron ha defendido que Francia no se unió a los bombardeos de la coalición liderada por Estados Unidos y Reino Unido contra los rebeldes hutíes en Yemen --en represalia a sus ataques contra buques comerciales-- debido a que su postura es "diplomática" y busca "evitar cualquier escalada", según la cadena BFM TV.

VISITA A UCRANIA

El mandatario francés también ha anunciado que visitará Ucrania en febrero y ha prometido a Kiev la entrega de "unos cuarenta misiles" de tipo Scalp de largo alcance, así como "varios centenares de bombas", según ha recogido France Info.

"No podemos dejar que Rusia gane y no debemos hacerlo, porque entonces la seguridad misma de Europa y de toda la vecindad rusa quedaría en entredicho", ha aseverado, reiterando que la victoria de Rusia significaría "aceptar que la ley internacional no es respetada".

Macron también ha explicado durante la rueda de prensa, que ha durado más de dos horas, que trabaja en un acuerdo bilateral de seguridad con Kiev que previsiblemente anunciará durante su visita al país, al igual que el suministro de nuevo armamento.