AMP.- O.Próximo.- Líbano avisa a la UE que un ataque israelí a gran escala supondría la "explosión regional"

Borrell, de visita en Beirut, considera "imperativo" que el país no se vea arrastrado a la guerra

El primer ministro en funciones de Líbano, Nayib Mikati, ha avisado este sábado al máximo diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, que un ataque a gran escala de Israel sobre territorio libanés, en particular en el sur, supondría automáticamente la "explosión regional" del conflicto en Gaza entre Israel y Hamás.

Borrell visita Líbano este sábado en medio de un repunte de hostilidades entre las milicias de Hezbolá y el Ejército israelí tras la muerte del número dos de la oficina política de Hamás, Salé al Aruri, ocurrida esta semana durante un ataque en Beirut, atribuido a Israel, que no ha hecho declaraciones al respecto.

Hezbolá lleva intercambiando disparos de artillería con Israel desde prácticamente el comienzo del conflicto el 7 de octubre, pero este sábado ha lanzado al menos 60 cohetes contra una base militar de Israel en lo que el partido-milicia describió como una "respuesta inicial" a la muerte de Al Aruri.

"Nosotros perseguimos la paz. No defendemos la guerra. Solo queremos estabilidad y estamos entablando todos los contactos que hagan falta, porque cualquier bombardeo a gran escala en el sur de Líbano conducirá a la región a una explosión integral", ha avisado Mikati en comentarios recogidos por el 'L'Orient le Jour'.

Durante el encuentro mantenido en Beirut, Borrell ha coincidido con el primer ministro libanés en que resulta "imperativo" que Líbano no se vea arrastrado a la guerra. "Quiero mandar a Israel el mensaje de que nadie se va a alzar como ganador de un conflicto así", ha manifestado Borrell en declaraciones recogidas por el mismo medio.

El alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad también se ha reunido con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, y con su homólogo en Exteriores, Abdalá Bu Habib, antes de mantener un cara a cara con el jefe de la misión de paz de la ONU para Líbano (FINUL), el general Aroldo Lázaro.

"He sido informado por el general sobre la actual escalada de riesgos a lo largo de la Línea Azul" que delimita ambos países, ha hecho saber Borrell, antes de reafirmar "el firme apoyo de la UE a la misión de las Naciones Unidas, que desempeña un papel crucial en la prevención y mitigación de la misma".

"UN CAMBIO EN ORIENTE PRÓXIMO"

Posteriormente, Borrell ha mantenido un encuentro con Bu Habib, tras lo que ha vuelto a insistir en la necesidad de "evitar una escalada regional en Oriente Próximo. "Es absolutamente necesario evitar que Líbano se vea arrastrado a un conflicto regional. Es lo último que necesita Líbano", ha sostenido.

"Estoy aquí en un momento en el que estamos viendo una preocupante intensificación del intercambio de disparos a través de la Línea Azul, en la frontera entre Líbano e Israel. Creo que la guerra puede evitarse y debe evitarse. La diplomacia puede prevalecer para lograr una mejor solución", ha argumentado.

Así, ha hecho hincapié en que "nadie gana en un conflicto regional". "Envío también este mensaje a Israel. Nadie ganará de un conflicto regional", ha dicho, antes de insistir en que se encuentra en Beirut para "analizar la situación y contribuir a una salida de la crisis".

Borrell ha incidido en que "los canales diplomáticos tienen que estar abiertos para señalar que la guerra no es la única opción, sino la peor opción". "Toda la comunidad internacional tiene que trabajar para un cambio en Oriente Próximo", ha defendido.

"No podemos continuar con el lamentable y horrible historial del último año o de las últimas décadas. No podemos seguir presenciando el sufrimiento de mujeres, niños y otros civiles inocentes en Gaza. No podemos seguir viendo el aumento de la violencia de colonos contra civiles en Cisjordania", ha manifestado.

En este sentido, ha pedido "avanzar para un fin del sufrimiento de los civiles en Gaza y la liberación de los rehenes (secuestrados por Hamás durante sus ataques el 7 de octubre(" y ha solicitado que se apliquen las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Líbano.

"La situación en Gaza es más que catastrófica. Estoy impactado por el sufrimiento de demasiados civiles inocentes. La gente no sólo está siendo bombardeada, ahora está muriendo de hambre", ha reseñado, al tiempo que ha defendido la necesidad de "una pausa que pudiera convertirse en permanente" y "un aumento del apoyo a Gaza".

"Incluso la guerra tiene leyes y las leyes del Derecho Humanitario deben ser respetados. Como he dicho muchas veces, un horror no justifica otro. Tenemos que entender que sólo la paz traerá seguridad a Oriente Próximo", ha destacado.

De esta forma, ha pedido "no tratar Gaza como algo aislado de Cisjordania y Jerusalén Este" y ha recordado que "es parte de una 'cuestión palestina' amplia". "Es parte integral de los territorios ocupados por Israel desde 1967 y debe ser parte del futuro Estado palestino", ha reseñado.

Borrell ha apostado por "redoblar los esfuerzos para relanzar el proceso de paz". "Israel ha declarado un objetivo de erradicar Hamás. Debe haber otra vía de erradicar Hamás que no provoque que tantas personas inocentes sean asesinadas", ha dicho.

"El único camino es crear un Estado palestino que ofrezca un horizonte de esperanza a los palestinos", ha señalado, algo para lo que 172 países han votado a favor en la Asamblea General de la ONU, lo que supone el 90 por ciento de todos los Estados miembro de la ONU. "No escatimaremos esfuerzos para lograr que la solución de dos Estados sea una realidad", ha zanjado.