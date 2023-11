AMP.- O.Próximo.- Josep Borrell: "No habrá paz o seguridad en Israel sin un Estado palestino"

Faisal bin Farhan (Comité Árabe-Islámico) pide sanciones a las "atrocidades" de Israel

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y Vicepresidente de la CE, Josep Borrell, ha asegurado este lunes que "no habrá paz o seguridad para Israel sin un Estado palestino".

Lo ha dicho en su intervención al inicio del VIII Foro de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, en un encuentro que cuenta con la presencia récord de 27 ministros de los 43 países que componen esta organización, que celebra su decimoquinto aniversario.

"Para superar la ideología de Hamás, los palestinos necesitan una buena idea de Estado basado en parámetros internacionales", ha añadido Borrell.

En la reunión hay representantes de Palestina pero no de Israel, que ha declinado asistir porque asegura que ha habido un "cambio de la agenda original" y que la cita se centra exclusivamente en el conflicto con Hamás.

Borrell ha asegurado que Israel "tiene su lugar en la UpM", y espera que puedan participar en futuras reuniones, porque son conscientes de los traumas y la rabia que atraviesan tras el ataque de Hamás del 7 de octubre.

SILENCIAR LAS ARMAS

Ha afirmado que "no se pueden silenciar las armas sin ofrecer una perspectiva" y ha pedido empezar a pensar en cómo abrir el proceso político hacia un Estado palestino.

"Debemos implementar algunos marcos intelectuales y algunas piedras angulares del edificio que queremos construir juntos", ha defendido.

Estas piedras angulares, según Borrell, pasan por que Hamás no pueda volver a operar en Gaza como fuerza militar y política; que Israel no pueda "recolonizar" Gaza con el pretexto de aumentar su seguridad, y que no se colonice Cisjordania de forma ilegal.

SALIR DE LA CRISIS

Sobre la tregua de cuatro días en Gaza, ha agradecido el papel de Qatar en su consecución, y ha afirmado que esta pausa debería extenderse para trabajar en una solución política que rompa el círculo de violencia "para siempre".

Ha defendido que ambos pueblos quieren paz y que los dos tienen derecho legítimo a la misma tierra, por lo que deben compartirla: "Tenemos que dejarles acordar esto, tenemos que ayudarles: solos no van a poder hacerlo, y esto es lo que justifica esta reunión de hoy".

AYMAN SAFADI Y NESSER KAMEL

El viceprimer ministro y ministro de Exteriores y Expatriados de Jordania, Ayman Safadi, ha reclamado lanzar "un plan para implementar la solución de dos Estados", para lo cual cree que Europa tiene un papel importante, y también ha apostado por reunirse con Estados Unidos para acabar con el conflicto para siempre.

Ha calificado la guerra de "ilegal, ilícita, inhumana y devastadora", ha recordado que el mundo árabe ha condenado los asesinatos a civiles israelíes, pero ha dicho que Israel no puede estar por encima de la ley internacional, tras lo cual ha apostado porq ue la tregua de cuatro días que acaba este lunes se convierta en un alto el fuego permanente.

NASSER KAMEL (UPM)

El secretario general de la UpM, Nasser Kamel, ha asegurado que la única forma de lograr que haya seguridad en Israel y Palestina es "ejercer la presión necesaria para detener esta locura y hacerlo ya", tras lo que ha defendido una paz justa y duradera basada en la solución de los dos Estados.

"Esto es más que una crisis humanitaria, es una crisis de la humanidad. La rabia y la venganza solo pueden conducir a más brutalidad", ha lamentado, y ha recordado que Israel y Palestina son miembros fundadores de la UpM, por lo que ha puesto en valor el papel de esta organización internacional en la construcción de la paz.

FAISAL BIN FARHAN

El ministro de Exteriores de Arabia Saudí, el príncipe Faisal bin Farhan, que ha asistido en representación del Comité Ministerial Árabe-Islámico, ha asegurado que Israel tiene que responder de sus "atrocidades a través de sanciones", y ha reivindicado un plan serio de paz creíble, a través de la solución de los dos Estados.

"Hemos condenado las víctimas civiles de ambos bandos. Las operaciones militares de Israel han escalado ignorando la vida humana", ha lamentado el príncipe saudí, que ha sostenido que la tregua es bienvenida pero considera que es insuficiente, ya que no está llegando ayuda al norte de la Franja de Gaza, según él.