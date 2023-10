AMP.- O.Próximo.- Israel detecta nueve lanzamientos desde Líbano e intercepta cuatro proyectiles

Hezbolá reivindica los ataques con misiles desde el sur de Líbano

El Ejército de Israel ha interceptado cuatro de los nueve proyectiles que ha detectado desde territorio libanés hacia territorio israelí en un nuevo fuego cruzado a raíz de los enfrentamientos que estallaron el pasado 7 de octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Uno de los proyectiles, que no ha podido ser interceptado por el sistema de defensa aérea conocido como 'Cúpula de Hierro', ha caído en un área abierta en Kiriat Shmona, sin que haya heridos ni daños, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Además, el Ejército israelí también ha informado de que ha derribado un escuadrón "terrorista" que lanzaba bombas de mortero desde Líbano hacia el norte de Israel, sobre la zona de Tel Turmus, cercana a las Granjas de Shebaa.

De la misma forma, las Fuerzas de Defensa han detectado varios misiles antitanque que lanzaban proyectiles desde territorio libanés hacia Manara, Malkia y Metula, por lo que el Ejército ha respondido "con fuego" a dichas amenazas aéreas.

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha reivindicado los ataques con misiles hacia el norte de Israel contra Manara, Malkia y Metula, así como desde las Granjas de Shebaa, según ha informado el diario 'L'Orient le Jour'.