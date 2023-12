AMP.- O.Próximo.- Hamás publica un nuevo vídeo de tres rehenes que piden a Israel su liberación "sin importar el coste"

Las Brigadas de Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han publicado este lunes un nuevo vídeo en el que aparecen tres rehenes retenidos en la Franja de Gaza que piden al Gobierno israelí su liberación "sin importar el coste".

"No entendemos por qué hemos sido abandonados aquí. Debéis liberarnos. No importa el coste. No queremos ser víctimas como resultado directo de los bombardeos del Ejército israelí. Liberadnos sin ningún tipo de condición", dice uno de los rehenes, que se ha identificado como Chaim Pery, del kibutz Nir Oz.

El hombre, de 79 años, ha asegurado que se encuentra acompañado de "un grupo de personas mayores" que tienen "enfermedades crónicas" y que están viviendo "bajo condiciones muy duras". "Somos la generación que impulsó la creación de Israel", ha agregado.

Pery aparece sentado junto con otros dos rehenes, que serían Amiram Cooper, de 84 años y Yoram Metzger, de 80, también secuestrados en el kibutz Nir Oz durante los ataques del pasado 7 de octubre, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Los tres rehenes están vestidos con camisetas blancas y aparecen sobre un fondo blanco. No se tiene constancia de en qué momento ha sido grabado el vídeo, difundido por los canales de Telegram de propaganda del grupo.

Por otro lado, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha dicho en rueda de prensa que no hay ningún acuerdo "inminente" de tregua y liberación de rehenes, si bien Estados Unidos sigue trabajando para alcanzar este objetivo.

Sus palabras se producen después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieran el viernes haber matado por error durante una operación en Shejaiya, en el norte de la Franja de Gaza, a tres rehenes tomados por Hamás durante su ofensiva del 7 de octubre contra territorio israelí.

"Han cometido un error y no tengo ninguna duda de que realizarán análisis forenses para determinar qué pasó y cómo evitar que vuelva a suceder", ha dicho Kirby, quien ha tildado nuevamente de "traumática" la muerte de los tres rehenes a manos del Ejército israelí, según ha recogido la cadena estadounidense CNN.