AMP.- Nicaragua rompe relaciones con Taiwán al reconocer a China como único territorio

Taipéi rompe también con Managua "para salvaguardar la soberanía y la dignidad nacional", mientras Pekín celebra la decisión

EEUU señala que esta acción de Ortega "no tiene ninguna validez" porque las elecciones en las que fue elegido "no fueron libres"

El Gobierno de Nicaragua ha anunciado este jueves la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán al reconocer a China como único territorio.

"El Gobierno de la República de Nicaragua declara que en el mundo solo existe una China. La República Popular China es el único gobierno legítimo", ha expresado el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, en un comunicado recogido por el diario 'La Prensa'.

Moncada ha añadido que Taiwán "es parte inalienable del territorio chino" y, pese a que es un importante donante del país en términos económicos y es un aliado clave en el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha decidido alinearse con China.

Por su parte, Taiwán ha lamentado "profundamente" la decisión de Ortega de "ignorar la amistad" entre pueblos: "Taiwán siempre ha sido un amigo sincero de Nicaragua y ha trabajado para mejorar los medios de vida de su gente y ayudar a su desarrollo nacional. Los resultados de estos esfuerzos son evidentes para todos", ha defendido en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

Con esto, Taiwán ha decidido también poner fin a las relaciones diplomáticas con el país centroamericano "para salvaguardar la soberanía y la dignidad nacional".

En una reunión mantenida este viernes en la ciudad de Tianjin, en el norte del país asiático, representantes de Nicaragua y China han acordado "desarrollar los lazos amistosos sobre la base de los principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, no agresión, no intervención de uno en los asuntos internos de otro, igualdad y beneficio recíproco y coexistencia pacífica", según recoge 'Xinhua'.

Por otro lado, el representante permanente de China ante la ONU, Zhang Jun, ha expresado su gratitud y ha dado la bienvenida a esta decisión en línea con la "aspiración de la gente y la tendencia imperante". "El principio de una única China es un consenso ampliamente aceptado por la comunidad internacional y no permite ningún desafío", ha dicho.

EEUU REACCIONA

Estados Unidos no ha tardado en reaccionar a la ruptura de relaciones de Managua con Taipéi --que Washington respalda-- y ha recalcado que ya que las elecciones en Nicaragua "no fueron libres", las acciones del presidente, Daniel Ortega, "no pueden reflejar la voluntad del pueblo nicaragüense ni tienen ninguna validez".

Así lo ha argumentado en un comunicado del portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, para añadir que las relaciones de Taiwán con sus socios diplomáticos brindan "importantes beneficios económicos a Occidente", por lo que ha hecho una llamada a la comunidad internacional a que "apoye la democracia y el Estado de Derecho".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En noviembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, antes de la reunión entre el presidente estadounidense, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping, advirtió a las autoridades chinas de que dialogaran con Taiwán "para resolver las tensiones".

Además, Biden ha invitado a la isla a su Cumbre por la Democracia, un gesto que no ha gustado a Pekín en medio de tensiones también por el boicot diplomático estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno en el país asiático.

Pekín considera Taiwán como parte de su territorio pese a que es independiente 'de facto' desde el final de la guerra civil china en 1959.