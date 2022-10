AMP.- Moldavia, España y Reino Unido acogerán las próximas cumbres de la Comunidad Política Europea

Más de 40 líderes europeos escenifican su apoyo a Ucrania y el aislamiento de Rusia

PRAGA, 6 (de las enviadas especiales de Europa Press Laura García Martínez y Leyre Guijo)

Moldavia, España y Reino Unido acogerán, por este orden, las próximas tres cumbres de la nueva Comunidad Política Europea con la que los más de 40 líderes que asistieron a la primera cita en Praga prevén verse cada seis meses para afianzar la paz y seguridad en el continente y reforzar las alianzas en cuestiones clave como la energía.

La propuesta de que sean estos tres países los que se sucedan en las próximas tres citas, con carácter semestral, ha sido planteada formalmente por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, al inicio de la cena oficial en el Castillo de Praga que clausura la cumbre de este jueves.

La idea ha sido "celebrada por todos y aplaudida en la sala", han indicado fuentes europeas, que confirman que con este gesto se confirma el calendario con el que los europeos quieren consolidar este nuevo formato de diálogo de carácter intergubernamental.

De este modo, Moldavia, que hace solo unos meses recibió de la Unión Europea el estatus de candidato para la adhesión, ejercerá de anfitrión cuando los 44 líderes vuelvan a reunirse bajo este nuevo formato, que se repetirá semestralmente. Su presidenta, Maia Sandu, ha agradecido la elección de su país para acoger la siguiente cita, que tendrá lugar en primavera en Chisinau.

Uno de los objetivos de la reunión en Praga era consolidar el proyecto de esta nueva comunidad y darle continuidad con un calendario de próximas cumbres que aseguren que se avanza en el compromiso de estrechar la cooperación entre europeos.

Por eso, además de Moldavia se han fijado las dos sedes siguientes, lo que ayuda a dibujar un calendario de año y medio, que pasará por una nueva cumbre en España, durante los seis meses que asumirá también la presidencia rotatoria de la UE.

Reino Unido, cuya nueva primera ministra, Liz Truss, se ha afanado en subrayar que la Comunidad Política Europea es un proyecto ajeno a los Veintisiete y no representa un organismo paralelo, será la sede que tome el relevo tras España.

"Este formato tiene sentido y por eso va a continuar", ha resumido al término del encuentro el primer ministro checo, Petr Fiala, cuyo país ocupa la presidencia de turno de la UE y ha ejercido de anfitrión.

DEMOSTRACIÓN DE UNIDAD

Tanto él como buena parte de los asistentes han hecho hincapié en la demostración de unidad que ha supuesto reunir en torno a una misma mesa a más de 40 líderes europeos y que hayan podido hablar sobre temas de interés común y posibles soluciones. "Es un gran éxito", ha recalcado.

También se ha felicitado por el resultado de la reunión el presidente francés, Emmanuel Macron, artífice de la idea que planteó el pasado 9 de mayo y que la UE acogió con beneplácito. Todos los participantes, tanto los miembros de la UE, como los que aspiran a serlo, los que un día lo fueron y los que no quieren serlo por ahora, "tenemos una geografía compartida" y también "historias entremezcladas".

El presidente francés ha enumerado algunos de los grandes temas tratados y en los que, según él, hay convergencia de puntos de vista, como la necesidad de proteger las infraestructuras esenciales, como gasoductos o satélites, una estrategia integrada en materia de energía, una política común de juventud o una política integrada en materia de inmigración.

La cita también estaba pensada para permitir intercambios entre líderes a nivel bilateral o incluso por grupos, ya que algunos de los líderes no se conocían entre sí, sobre todo con aquellos que no forman parte de la UE.

En este sentido, no han tenido éxito los intentos de mediar entre Armenia y Azerbaiyán aprovechando la presencia de ambas delegaciones en Praga. En los márgenes de la cumbre, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, han participado en un encuentro auspiciado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha concluido sin avances. Ambos mandatarios también han mantenido un breve intercambio con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

AISLAMIENTO DE RUSIA

Pero sin duda el principal logro de la reunión ha sido la foto de los 43 líderes presentes --la primera ministra danes, Mette Frederiksen, no ha podido asistir--, con la que, como ha resumido el primer ministro belga, Alexander de Croo, ha quedado de manifiesto el aislamiento de Rusia, y también de Bielorrusia, los dos únicos países europeos "ausentes".

Varios de los mandatarios han reiterado la condena a la invasión rusa de Ucrania y también la reciente anexión por parte de Moscú de cuatro regiones ucranianas. El canciller alemán, Olaf Scholz, ha destacado que todos los asistentes "saben que el ataque ruso contra Ucrania es una brutal violación del orden de paz y seguridad que teníamos en Europa en las últimas décadas".

El primer ministro lituano, Gitanas Nauseda, ha enfatizado que en la guerra de Ucrania "está en juego el destino de Europa" y que "cuántos más países lo entiendan, más rápido parará la agresión de Rusia", un mensaje en el que ha abundado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que ha intervenido por videoconferencia.

El mandatario ucraniano ha sostenido que Rusia es "el país más antieuropeo del mundo" y ha defendido la necesidad de seguir apoyando a su país. Esta guerra "hay que ganarla ahora" para evitar que "la flota rusa bloquee otros puertos en el mar Negro, el Mediterráneo o cualquier otro mar, para que los tanques rusos no avancen sobre Varsovia o de nuevo sobre Praga, para que la artillería rusa no dispare contra los estados bálticos y los misiles rusos no golpeen el territorio de Finlandia o cualquier otro país", ha defendido.

Sin embargo, frente a la imagen de unidad en apoyo a Ucrania y condena de la invasión rusa, Erdogan ha hecho bandera de los "enormes esfuerzos" que ha asumido desde el inicio de la guerra para buscar soluciones tanto para el cese de los ataques como para asegurar las exportaciones.

"Una paz justa nunca tendrá ningún perdedor", ha defendido en una rueda de prensa al término de la cumbre de la Comunidad Política Europea, durante la que ha pedido el reconocimiento para una Turquía "capaz de hablar con todos los actores implicados en un sincero diálogo" y ha aseverado que "la peor paz será siempre mejor que la guerra".