AMP.- México.- López Obrador pide al organismo de Transparencia de México que dé a conocer los ingresos de un periodista

El INAI rechaza aportar la información al tratarse de un ciudadano "particular" y no de un "sujeto obligado"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado este martes una misiva remitida al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en la que le pide que dé a conocer los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola y el origen de los mismos.

Durante su conferencia de prensa diaria, el presidente ha apuntado que, "como ciudadano" le gustaría conocer las facturas y comprobantes de Loret de Mola, quien en las últimas semanas ha publicado un reportaje sobre la vida de lujos de José Ramón López, hijo del mandatario mexicano.

Tras esto, la a presidenta del Consejo Consultivo del organismo, Nuhad Ponce Kuri, ha explicado a 'El Universal' que INAI es un ente dedicado a custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales, a la vez que transparentar la información "siempre y cuando sea del orden público".

"El INAI no es la institución a la que haya que requerirle la información sobre un (ciudadano) particular, no importa quién la solicite porque no está dentro del marco regulatorio", ha remarcado la empleada del ente.

"Existen dos normativas de protección de datos, la que es para particulares y la que es para sujetos obligados; el INAI tiene la obligación de transparentar cuando se está hablando de un ente público, pero cuando se trata de un privado no se debe publicar la información", ha añadido.

Al albor de esta polémica, López Obrador ha cargado contra los medios críticos y, en particular, contra el periodista Carlos Loret de Mola. El mandatario mostró el viernes el supuesto sueldo de este periodista y, pese a las críticas, ha vuelto a exhibir los datos este lunes en su rueda de prensa.

Ya la pasada semana el presidente invitó al periodista a que publicase el origen de su salario, mostrándose seguro de que sus ingresos provienen de la "mafia del poder" para ir en su contra, atacarle y hacer que "regrese el mismo régimen de corrupción".

Ahora López Obrador ha dado un paso más y ha aseverado que "la vida pública debe ser cada vez más pública y saber cuánto ganan los periodistas". "No debe haber excepciones", ha remarcado, según recoge el diario mexicano 'El Universal'.

"(Loret de Mola) se ha dedicado de manera permanente a calumniarme con el propósito de afectar mi autoridad moral y buscar detener el movimiento de transformación que millones de mexicanos estamos impulsando para acabar con las profundas desigualdades sociales que se intensificaron en el llamado periodo neoliberal", ha añadido el mandatario.

En este sentido, ha reconocido la legitimidad de hacer oposición política y ha defendido el derecho a disentir, si bien ha criticado el uso de "fondos privados obtenidos mediante acto de corrupción para sabotear un programa orientado a liberar a un conjunto de la población de miserias y temores".

A lo largo de las últimas semanas el presidente López Obrador ha cargado contra Loret de Mola por publicar una investigación sobre la vida de su hijo, que al parecer contrastaría con lo que se ha dicho sobre una vida de presunta austeridad; y también ha atacado a Carmen Aristegui, a quien acusó de "engañar durante mucho tiempo". La periodista defendió posteriormente su trabajo y censuró que López Obrador se refiriera a ella de manera "muy agresiva".