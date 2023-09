AMP.- México.- Las autoridades de Ciudad de México aseguran que la vivienda de la candidata opositora Gálvez es "legal"

López Obrador hace un llamamiento a la "conciliación" y pide no derruir la casa

Las autoridades de la zona administrativa de Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, han asegurado que la vivienda de la candidata presidencial del opositor Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, es "legal", respondiendo así a la petición del oficialismo para demoler el inmueble alegando irregularidades en su construcción.

Entre dichas irregularidades, el partido Morena apuntó a la falta del permiso de habitabilidad, si bien el Gobierno de Miguel Hidalgo ha señalado que la ausencia de esta autorización "no amerita una clausura, demolición ni aseguramiento del inmueble", pues la sanción en este caso es de carácter económico.

Además, las autorizadas de la zona han añadido que la tramitación de la autorización es competencia tanto del constructor como del Director Responsable de Obra", descargando así a Gálvez de toda posible responsabilidad, según informaciones recogidas por el diario mexicano 'La Jornada'.

Junto a su solicitud para demoler el inmueble, Morena también pidió a las autoridades investigar el posible conflicto de intereses que hubo en la construcción del complejo residencial y su posterior adquisición por parte de Gálvez, quien en 2017 era delegada en Miguel Hidalgo y fue la encargada de conceder los permisos de obra.

Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de las reclamaciones de la delegación de Morena en Ciudad de México, ha hecho un llamamiento este jueves a la "conciliación", durante su intervención habitual de cada mañana ante los medios de comunicación.

"No debe haber campañas de linchamiento porque nosotros padecimos eso", ha dicho el presidente López Obrador, quien se ha mostrado rotundo ante la posibilidad de que el domicilio de Gálvez pueda ser demolido. "¡No, no, no!. Ni utilizar la picota ni el marro para destituir nada", ha subrayado.