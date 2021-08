AMP.- México.- La consulta para "esclarecer" posibles delitos de expresidentes lograría solo un 7% de participación

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

Entre un 89,3 y un 96,2 por ciento habría votado a favor de iniciar el enjuiciamiento, según el recuento rápido del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha anunciado que, según el recuento rápido, solo un 7 por ciento de la población habría participado en la consulta sobre el inicio de un "proceso de esclarecimiento" de una serie de decisiones políticas tomadas por los presidentes del país desde 1988 a 2018, que según el Gobierno fueron cometidas como parte de un supuesto delito de corrupción.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, ha cifrado entre 7,07 y 7,14 por ciento la participación --entre 93,6 millones de electores--, mientras la mayoría de los votantes, entre el 89,36 y el 96,28 por ciento, habría optado por el sí al enjuiciamiento.

No obstante, la baja participación impediría que el resultado sea vinculante ya que queda muy alejada del mínimo del 40 por ciento requerido, informa el medio mexicano 'Milenio'.

Según el recuento rápido, entre el 1,38 y el 1,58 por ciento de los ciudadanos habría votado por no iniciar el proceso propuesto, mientras entre el 2,19 y el 2,21 por ciento de los votos habrían sido nulos.

La consulta, que fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afecta a los exmandatarios Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, ambos del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Vicente Fox y Felipe Calderón, del Partido Acción nacional (PAN, centroderecha); y Enrique Peña Nieto, que recuperó la presidencia para el PRI.

El procedimiento no ha estado exento de problemas. La pregunta a la que se han enfrentado los votantes no ha sido demasiado nítida porque no ha detallado el llamado "proceso de esclarecimiento".

Además, no se esperaba que votase el electorado suficiente para que el resultado cuente, una cuestión que se confirmará si en el recuento oficial el INE declara la participación estimada, por el momento, del 7 por ciento.

"ÉXITO" Y "FRACASO"

Pese a esta baja participación, que haría que el resultado no fuese vinculante, el consejero presidente del INE ha calificado la consulta de "exitosa" por "ser la primera con certeza y legalidad". "Es en la que han participado un mayor número de votantes de la historia y se realizó con civilidad", ha dicho.

Por parte de Morena, la secretaria general, Citlalli Hernández, ha tildado también de "éxito" el proceso al ser "el primer ejercicio de este tipo en México", y el dirigente nacional, Mario Delgado, ha aseverado que ha sido un "gran día para la democracia" del país.

"Ganó el sí y comienza una nueva etapa contra la impunidad en nuestro país en donde las víctimas estarán en el centro. El clamor de justicia de la gente superó enormemente el no. ¡Que su voz nunca sea olvidada!", ha escrito en su perfil de Twitter.

Por su parte, la oposición ha tildado el proceso como un "fracaso" por la baja participación. El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha tachado a la consulta de "farsa".

"La ley se debe aplicar, y si tienen elementos para llevar a juicio a ex presidentes que los presenten y si no los tienen son unos demagogos que estuvieron engañando a la gente. Además si los tienen y no los presentan son unos cobardes o cómplices", ha lamentado.

"Con todo y sus trampas, solo participó el 7% de la población. Un capricho que costó $500 millones y solo demostró que México ya no quiere más engaños, que ya no cree en las ocurrencias de Morena", ha aseverado, por su parte, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés.

La consulta popular ha pretendido abordar las incontables críticas de la población mexicana contra la gestión de sus gobiernos.

De hecho, más de dos millones de personas firmaron una petición el año pasado a favor de investigar a los expresidentes, entre ellas víctimas del fallido rescate bancario de FOBAPROA de 1995, de la represión policial de manifestantes en 2006 en San Salvador Atenco, de la guerra militarizada contra las drogas y de la desaparición en 2014 de un grupo de estudiantes de la Escuela Rural de Maestros de Ayotzinapa.

