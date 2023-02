AMP.- México.- Cientos de miles de personas se manifiestan contra la reforma electoral en México

Más de 500.000 personas, según estimaciones afines a los convocantes, se han concentrado este domingo en la plaza del Zócalo de Ciudad de México para protestar contra la reforma de la normativa electoral que impulsa el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

La cifra la ha dado el exdiputado Fernando Belazunzarán, asistente a la manifestación en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) que ha teñido de blanco y rosa --colores símbolo de la protesta-- la principal plaza de la capital mexicana.

Los primeros asistentes se vieron sorprendidos por una gran pancarta colgada de la fachada del Congreso por diputados del partido gobernante, Morena, con la fotografía exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y tras él el logotipo del partido PAN y debajo la leyenda #GarcíaLunaNoSeToca parafraseando el lema de la protesta, #ElINENoSeToca. García Luna está siendo juzgado en Estados Unidos por connivencia con el Cártel de Sinaola.

Los manifestantes, respaldado por los partidos de la oposición, aseguran que la reforma conocida como Plan B despoja de competencias clave al INE y exigen por ello a la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar "inconstitucional" la reforma, aprobada la semana pasada.

Desde el oficialismo han criticado que "lo que realmente la derecha quiere es gritar que 'García Luna y Felipe Calderón no se tocan', 'la corrupción no se toca', 'el influyentísimo no se toca'", según el líder de Morena, Mario Delgado.

"No podemos permitirnos regresar al México de antes, cuando el daño que le hicieron al país los gobiernos neoliberales fue gravísimo", ha argumentado, al tiempo que ha defendido el derecho a protestar. "Todos tienen derecho de salir a marchar", ha dicho.