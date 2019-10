AMP.- Más País presentará candidatura en Asturias contra una abstención que dé pie al PSOE a un giro a la derecha

"No me niego a ser candidato", dice el ex diputado de Unidas Podemos Segundo González

Algo más de un centenar de personas ha votado este jueves a favor de presentar candidatura en Asturias de Mas País, la formación fundada 'ex profeso' para presentarse a la repetición de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre encabezado por Íñigo Errejón en un intento de desbloquear la situación política y evitar un giro a la derecha.

Así lo han hecho, a mano alzada, tras el acto de presentación en la Biblioteca Pública Jovellanos de Mas Asturias, la única formación autonómica que podrá decidir con autonomía su candidatura y un programa autónomo que haga frente a las necesidades más urgentes de la región, como la Transición Ecológica o la lucha contra el despoblamiento.

Antes de la presentación, el ex diputado nacional de Podemos Asturias Segundo González, en declaraciones a los medios de comunicación, ha destacado los plazos "endiablados" a partir de ahora, acompañado por la que sería la número tres de la lista electoral autonómica, la abogada Olga Álvarez, de Alternativa Verde por Equo Asturias.

González, en este sentido, ha aclarado que una vez decidido que se presentan, un grupo de personas propondrá a posibles candidatos. La lista será remitida por whatsapp y se ratificará primero en Asturias y después a nivel estatal, "No me niego a ser candidato", ha avanzado, antes de apostillar que la decisión no la toma él solo.

Asimismo, ha incidido en que Asturias tiene una tradición "de lucha, resistencia y movilización y esta es una oportunidad para volver a demostrarlo", ha destacado. "Depende de vosotros y vosotras que haya una sorpresa en estas elecciones", ha resaltado, "Se la merecen", ha llegado a remarcar.

CON MUCHA ILUSIÓN

Ha animado, en este caso, a que se sumen a este proyecto a gente de todas las sensibilidades porque el objetivo es evitar la abstención y desbloquear la situación política. Ha adelantado, eso sí, que van a generar muy poco gasto electoral porque no tienen "ni un duro", ha recalcado, a lo que ha apuntado que hay una campaña de crowdfunding para colaborar a hacer realidad este proyecto que, según él, se construye con ilusión.

Un proyecto al que diferencia de otros partidos su "estrategia y actitud". En este sentido, ha abogado por llegar a acuerdos "pero sin regalar nada", ha matizado. Para lograr este objetivo, ha apuntado que muchas personas se han interesado ya por este proyecto y hace una semana ya había más de 200 inscritos de Asturias.

En la región defenderán una Transición Ecológica justa e inclusiva, acabar con el aislamiento de las infraestructuras, luchar contra el despoblamiento y promover un modelo productivo de futuro.

Ha aclarado, también, que no se hace para restar votos a Unidas Podemos, sino para evitar que se vayan a la abstención y para dar una alternativa. Es más, ha apuntado que si se mira a las encuestas, es "factible" que tanto Más Asturias como Más País saquen un diputado cada uno en el Principado.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Álvarez, abogada de profesión, ha señalado que su partido votó a ir en coalición con la formación de Errejón, a lo que ha aclarado que "no hay cambios, hay ámbitos diferentes", respecto a la coalición que mantienen con Podemos en Gijón. Para ella, esa opción fue la "más acertada" a nivel local, al tiempo que ha opinado que no debería afectar "en absoluto" la candidatura nacional con la coalición en Gijón.

Ha confirmado, además que de haber candidatura, a Equo le corresponde el número 3 de la lista, por lo que, por lo apurado de los plazos, se optó por ratificar la candidatura de las anteriores elecciones generales. De ahí que ella iría en el número tres.

Ha remarcado, en este sentido, que esperan que Equo pueda aportar al menos una visión verde y transversal en el programa electoral. Ha apuntado que están "muy preocupados" con la "emergencia climática", que es una necesidad "ineludible"

En la presentación, se ha mostrado un vídeo grabado por Errejón en el que pone de manifiesto la situación crítica que vive Asturias, donde "más que en ningún sitio" es preciso un Gobierno progresistas que luche por una Transición Ecológica justa y políticas contra la violencia machista o contra la discriminación, entre otras cuestiones.

URGENCIAS DE ASTURIAS

"Son urgencias que no pueden esperar y deben estar por delante de las siglas", ha defendido. Errejón ha incidido en que es necesario desbloquear la situación y que ni un solo votante progresista "se quede en casa", ha apostillado.

Ha destacado, además, que desde Mas País pretenden garantizar empezar a avanzar en políticas para las personas que más lo necesitan. Ha remarcado, en este sentido, que Asturias sabe perfectamente lo que es ponerse a la cabeza en situaciones difíciles y dar ejemplo cuando hace falta; "y ahora hace falta", ha afirmado.

Durante el acto otros representantes de la formación e invitados al acto ha tomado la palabra. Entre ellos Silvia Cosido, quien ha recalcado que "enfrentarse es lo más fácil, pero hay que construir puentes". Por su lado, Xabel Vegas ha recalcado que vienen para "llegar a acuerdos de progreso, no para dinamitarlos".