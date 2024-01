AMP.- Junts insiste en el Congreso en su voto en contra de los decretos y sugiere al Gobierno que los retire

Nogueras insta al Gobierno a asumir que no tiene "mayoría" y a reformar la ley para incentivar a empresas con sede en Cataluña

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, se ha reafirmado este miércoles ante el Pleno en su voto en contra a los tres decretos leyes presentados por el Gobierno de coalición y ha sugerido la conveniencia de retirarlos y empezar de nuevo.

Así lo ha hecho durante su intervención en el debate del decreto relativo a las ayudas para paliar las consecuencias de la crisis económica, en la que ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez el modo en el que ha gestionado la tramitación de estos tres decretos.

Nogueras ha reprochado al Ejecutivo que no haya negociado con su partido estas medidas antes de aprobarlas en el Consejo de Ministros y que haya sido necesario llegar a una "situación límite" para que haya entendido que cuando Junts avisó al PSOE de que no les darían sus votos "a cambio de nada" querían decir exactamente eso.

La portavoz del partido del expresidente catalán Carles Puigdemont ha hecho hincapié en que con su negativa a apoyar estas tres leyes que afectan a distintas materias, Junts no está incumpliendo el acuerdo que selló con el PSOE a cambio de su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez.

"NO PODEMOS ACOMPAÑARLES EN SU ERROR"

"Esta aventura la iniciamos, las dos partes, conociendo los riesgos. No lo han hecho bien y cuando se han puesto a hacerlo bien seguramente ya era demasiado tarde. No podemos acompañarles en ese error suyo, están a tiempo de rectificar", ha explicado Nogueras.

En este contexto, ha instado al Ejecutivo a hacer "el decreto de medidas sociales sin trampas" para obtener el voto de sus siete diputados y ha señalado su disposición a seguir negociando con el Gobierno.

Nogueras ha insistido en varias ocasiones en que en Moncloa deben asumir que "no tiene mayoría" parlamentaria para hacer lo que quieran y que es una "irresponsabilidad" aprobar decretos sin pactarlos antes buscando sólo a posteriori el apoyo de los socios para su convalidación. "Han complicado mucho una negociación que era muy sencilla, han confundido dialogar con negociar y pactar", ha aseverado.

NEGOCIEN ANTES DEL CONSEJO DE MINISTROS

"Hagan bien su trabajo, hagan el decreto pactando con Junts y tendrán el apoyo de Junts", ha reiterado, lanzando el aviso de que si no están dispuestos a cambiar de proceder "tendrán un problema". "Nosotros estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el reino", ha sentenciado Nogueras.

Así, ha remarcado que los socialistas deben tener claro que "las cosas no volverán a ser como hasta ahora", en referencia a la anterior legislatura porque en esta Junts es decisiva y sólo apoyará políticas que beneficien a Cataluña.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Las políticas españolas de los últimos años se han hecho de espaldas a Cataluña. Son políticas que defienden el PSOE y el PSC, Comuns, y Sumar y están matando nuestro país. Y nos sorprende el silencio y la conformidad de algunos", ha deslizado, en un claro mensaje a ERC. "Cataluña no es más fuerte con sus propuestas. Si quieren los votos de Junts tiene que ganar Cataluña", ha subrayado Nogueras.

Además, ha aprovechado su intervención para desgranar las demandas "modestas y razonables" que, según ha dicho, ha hecho su formación, y para denunciar las "trampas" que, a su juicio, esconden los decretos del Gobierno, como una compensación de 100 millones de euros a las compañías eléctricas.

Por ejemplo, ha reclamado una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para incentivar en materia fiscal a las empresas que tengan su sede en Cataluña. Nogueras ha recordado la fuga de empresas catalanas tras el referéndum independentista de octubre de 2017, "pocas" a su juicio, y ha criticado el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que permitió simplificar los trámites para cambiar el domicilio fiscal de una empresa, de manera que se podía aprobar sin contar con el visto bueno de la junta de accionistas.

En su opinión, esa medida se aprobó "de mala fe" y ahora es el momento de revertir la situación. Para ello, ha pedido "reforzar" los artículos 9 y 10 de la Ley de Sociedades de Capital para revertir la situación empresarial que la comunidad autónoma vivió en 2017 con el proceso independentista.

LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL

Ese artículo 9, en su punto primero, señala que las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle "el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación".

En un segundo punto, la norma señala que las empresas cuyo principal establecimiento o explotación radique dentro del territorio español deberán tener su domicilio en España, sin distinguir por comunidades ni municipios, dado el principio de unidad nacional de mercado.

Por su parte, el artículo 10 habla de la discordancia entre el domicilio registral y el real, pero sólo para decir que si existe dicha discordancia se podrá considerar el domicilio de la empresa cualquiera de los dos.

"Hay que garantizar que se cumpla la ley. Aquellas empresas catalanas que cumplan la ley han de poder tener incentivos fiscales, porque ya toca que se dediquen fondos a las pequeñas y medianas empresas catalanas", ha subrayado Nogueras.

NO VOLVER AL CAFÉ PARA TODOS

La portavoz también ha exigido que se tengan en cuenta las "singularidades" de Cataluña en materia de financiación y no se intente volver al modelo de "café para todos" y que se garantice la presencia de la patronal catalana en la toma de decisiones que afectan a las empresas de su comunidad.

Asimismo, ha reclamado que las ayudas al transporte que incluye el decreto anticrisis sean asumidas de forma "íntegra" por el Estado. "Quien lo tiene que pagar no es Cataluña, sino que lo tiene que asumir de manera íntegra el Estado español", ha remarcado, quejándose de que el Estado no ha bonificado todavía a1 Cataluña la parte de las ayudas al transporte correspondientes a 2023.

"No pedimos esto para tocar las narices, lo pedimos porque es lo que le corresponde a Cataluña, que representa más del 16% y tiene competencias propias que no tienen otras comunidades. Esa singularidad no se tiene en cuenta en los repartos y no pueden decirnos que nosotros dejamos perder 10.000 millones de euros porque esta es su responsabilidad", ha replicado Nogueras al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

En este punto ha remarcado que a Cataluña "todos los años le quitan 20.000 millones" sin que al Gobierno "le importe en absoluto". "Si ustedes no cuentan con Cataluña para tomar decisiones que afectan a Cataluña, ustedes no pueden pensar que cuentan con los votos de Junts. Respeten y paguen lo que le corresponde a Cataluña y tendrán nuestros votos", ha resumido Nogueras.