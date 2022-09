AMP.- Juan Carlos Monedero recurre la decisión de la Audiencia Nacional de investigarle por blanqueo de capitales

Asegura tener solo dos cuentas corrientes y que los hechos que se pretenden investigar ya fueron archivados por un juzgado de Madrid

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha presentado este lunes un recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional de abrir una investigación en su contra por presuntos delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental, al tiempo que ha negado tener 92 cuentas corrientes en distintos bancos, sino que solo tiene dos y que figuró como "mero apoderado" en otras del partido.

Motivaron esa investigación unas transferencias entre su empresa --Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL--, la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países del ALBA.

En un escrito de 13 folios, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa del dirigente ha insistido en que "los hechos que ahora pretende investigar el Juzgado Central de Instrucción Número 6 fueron objeto de una querella por el sindicato Manos Limpias, así como por parte de la Asociación Pro Justicia Siglo XXI". Y ha recordado que ambas acusaciones, estudiadas en el Juzgado de Instrucción Número 45 de Madrid, fueron "objeto de archivo".

El equipo jurídico de Monedero, además, ha subrayado que no han aparecido nuevos indicios que lleven a reabrir la investigación, por lo que considera impertinente que la Audiencia Nacional entre ahora a ordenar diligencias porque, a su juicio, no tiene competencias para ello. Para el exdirigente de Podemos no hay razones para que el juez pretenda seguir investigando "de modo soterrado" y en "clara rebeldía respecto de lo acordado".

Fue el pasado 28 de julio cuando el juez Manuel García Castellón acordó abrir las diligencias tras concluir del análisis de la documentación aportada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por VIU Europa SL, previo requerimiento policial, "podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento".

NIEGA SER TITULAR DE 92 CUENTAS BANCARIAS

En dicho informe, además, los investigadores apuntaron que el cofundador de la formación 'morada' sería titular de 92 cuentas corrientes diferentes: 86 en Tríodos Bank NVSE, 5 en la entidad Banco Santander y 2 en Caixabank. En su escrito, Monedero ha negado este extremo y ha indicado que la titularidad de dichas cuentas "es completamente ajena a la realidad", dado que, según ha puntualizado, "es únicamente titular en Triodos Bank de dos cuentas corrientes".

El exdirigente de Podemos ha asegurado que el juez de la Audiencia Nacional no ha expresado "qué nuevos indicios o hechos relevantes, distintos de los ya conocidos, justifican la nueva investigación que se pretende". Y ha hecho referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para insistir en que abrir nuevas diligencias por los mismos hechos en un juzgado distinto "quiebra las exigencias del proceso debido y de la tutela judicial efectiva".

Para Monedero, lo que el juez denomina un "movimiento triangular de fondos" no constituye indicio de ninguna actividad delictiva, sino un "mero reflejo de las relaciones económicas", en referencia al "pago a un subcontratista o a cualquier proveedor, por parte de un profesional o una empresa, cuando estos perciben el dinero que adeuda el cliente final".

A su juicio, "cualquier subcontratación, 'outsourcing', externalización de servicios, cooperación entre distintos profesionales o contratación a terceros, sería siempre indicio de delito y supuesto indicio de incoación de investigación procesal penal".

El cofundador de Podemos ha asegurado que las conclusiones de la UDEF le "desconciertan" al tratarse de la misma unidad que llevó a cabo "una investigación patrimonial y financiera" en su contra en el marco del denominado 'caso Neurona', en el que se investiga un contrato de la formación 'morada' con una consultora para la campaña de las elecciones generales de abril de 2019.

Según ha subrayado, en dicho procedimiento --que se sigue en el Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid-- los investigadores no pusieron de manifiesto "la supuesta titularidad de las 92 cuentas bancarias que ahora súbitamente aparecen".

A su juicio, esas cuentas bancarias aparecen "prácticamente diez años después" para "prolongar artificiosamente la causa archivada por la Sala y con ello sortear, en aparente burla procesal, su parte dispositiva".

Monedero ha apuntado que se desvinculó "hace siete años", en mayo de 2015, de las cuentas bancarias de Podemos en las que aparecía como apoderado. En todo caso, el exdirigente ha defendido que revisar los fondos de los partidos políticos es tarea del Tribunal de Cuentas, que ya las revisó y al que no se le puede "suplantar".

"INVESTIGACIÓN PROSPECTIVA"

Para Monedero, dicha información es "completamente inveraz" y "deriva de una investigación que ya fue censurada por la Sala (de la Audiencia Nacional) en el auto de 1 de marzo de 2022, por ser claramente prospectiva, y reiterada dicha advertencia en auto de 24 de junio de 2022".

Además, ha reprochado el hecho de que el juez "pretende investigar" un "supuesto delito de blanqueo de capitales" sin "ni siquiera" mencionar "la supuesta actividad delictiva previa de la que derivaría el capital supuestamente objeto de blanqueo".

Monedero ha defendido que el juez "no puede" pretender la existencia de un delito de blanqueo "sin especificar los indicios que posee sobre la concreta actividad delictiva que resultaría antecedente del mismo, sin mucho menos ni siquiera mencionar el supuesto origen ilícito de las cantidades percibidas".

"La investigación pretendida no es sino la prolongación, de modo completamente artificioso, de la investigación que ha sido censurada en dos tiempos, y finalmente archivada por la Sala", ha asegurado. Para Monedero, esa dilatación de la causa se fundamenta mediante "sospechas, conjeturas y suposiciones" sin "base objetiva".