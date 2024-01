AMP.- Italia.- Meloni abre la puerta a presentarse a las elecciones europeas

Destaca que hay "diferencias irreconciliables" con la ultraderecha alemana

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha planteado este jueves la posibilidad de presentarse como candidata a las elecciones europeas de principios de junio, en la que espera que se consolide una "mayoría alternativa" que ya habría comenzado a marcar la agenda en temas como la inmigración o la transición ecológica.

Meloni, que ha comparecido ante los medios en rueda de prensa, ha alegado que siempre ha tratado de medir la opinión de la ciudadanía, por lo que no descarta figurar en la lista de Hermanos de Italia para las europeas. "Es una decisión que aún no he tomado", ha dicho la dirigente ultraderechista, según la agencia AdnKronos.

Sí ha apuntado que una "eventual candidatura" podría llevar a otros líderes de la oposición a dar el paso y hacer de los comicios "un test de altísimo nivel, interesante" en términos políticos internos de Italia. No obstante, Meloni ha advertido de que primero deberá estudiar si presentarse resta tiempo a su actual trabajo y tantear la cuestión con los otros socios de la coalición.

Los movimientos ultraconservadores aspiran a ganar presencia en Bruselas después de junio, como ha admitido la propia Meloni. "Trabajo para construir una mayoría alternativa que en los últimos meses ya ha quedado claro que puede existir", ha declarado, dejando claro que ningún caso tenderá puentes hacia la izquierda.

Entre los ámbitos donde la líder de Hermanos de Italia aspira a imponer su agenda está en el de la migración, después de que en el tramo final del año se pactase un nuevo pacto migratorio y de asilo que, en palabras de Meloni, introduce reglas "mejores que las anteriores", entre otras cosas para repartir la responsabilidad de la acogida entre el conjunto de los Veintisiete.

Sin embargo, "nunca resolveremos el problema si sólo pensamos en gestionar a los inmigrantes cuando lleguen a Europa", ha advertido la primera ministra italiana, partidaria de poner el foco también en los países de origen y tránsito. Ha avanzado que un punto "fundamental" de la presidencia de Italia en el G7 será precisamente África.

En este contexto, y ante la posibilidad de impulsar un teórica alianza ultraderechista en Europa con Alternativa para Alemania (AfD) y la Agrupación Nacional (AN) francesa, la primera ministra ha destacado que existen "diferencias irreconciliables" con la extrema derecha germana, sobre todo en lo relativo a las relaciones con Rusia, según recoge la agencia DPA.

Además, Meloni ha recalcado que ni AfD ni la AN de Marine le Pen son miembros del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) en el Parlamento Europeo, sino que forman parte de la alianza Identidad y Democracia (ID), considerada más a la derecha. "No quiero poner notas, pero hay más o menos diferencias con algunos. Yo trabajo con el ECR", ha defendido.

El pasado mes de mayo, el servicio de Inteligencia interior de Alemania acusó a AfD de ejercer un rol instrumental en la difusión de propaganda rusa en territorio alemán. Por su parte, la ultraderecha gala ha tratado en los últimos tiempos, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania, marcar distancias con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.