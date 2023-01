AMP.- Israel.- Unas 80.000 personas se manifiestan una semana más contra el Gobierno de Netanyahu

La Policía se ha enfrentado a los manifestantes antigubernamentales que intentaban bloquear la autopista Ayalon e interrumpir el tráfico

Unas 80.000 personas, según estimaciones de la Policía, se han manifestado este sábado una semana más contra la política del nuevo gobierno ultraconservador israelí que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu en la plaza Habima de Tel Aviv y en particular por su polémica reforma judicial.

Los convocantes han citado a la población en varias ciudades del país como Jerusalén o Haifa, mientras en la propia Tel Aviv la Policía ha empezado a impedir el paso a quienes quieren sumarse para evitar una aglomeración excesiva, informa la prensa israelí. Entre los asistentes a la manifestación de Tel Aviv está el ex primer ministro Ehud Barak, informa el diario israelí 'Maariv'.

Durante la masiva protesta que ha tenido lugar bajo la lluvia, los manifestantes han intentado irrumpir en la autopista de Ayalon, en la capital, a través del aparcamiento subterráneo del centro comercial Azrieli.

El movimiento Banderas Negras, convocante de las protestas, ha emitido este sábado un comunicado en el que promete seguir luchando contra "el golpe de Estado de Netanyahu".

"El pueblo judío no entregará su libertad a la tiranía del bibismo. Las peligrosas acciones de Netanyahu ejecutadas por el ministro de Justicia, Yariv Levin, están poniendo en peligro el proyecto sionista", ha advertido.

Así, ha emplazado a la Policía a "actuar con contundencia frente a los provocadores que enviarán los fascistas" y a "garantizar una protesta democrática, porque también estamos luchando por vosotros y vuestras familias".

La líder del Partido Laborista, Merav Michaeli, ha instado también a la Policía a que permita la expresión pacífica de los manifestantes y ha destacado que es "una lucha por la verdad y los valores, una lucha por los derechos y la libertad".

Por otra parte, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha instado a la Policía a detener a los manifestantes que corten la calzada o que provoquen disturbios y ha abogado por el uso de cañones de agua. "Si utilizas cañones de agua en Jerusalén (contra manifestantes haredis), también se puede hacer lo mismo en Tel Aviv", argumentó el pasado lunes.

Las protestas han concentrado a numerosas caras conocidas del espectro político israelí, como el mencionado ex primer ministro Barak, la ex lideresa de la oposición Tzipi Livni o la ex jueza del Tribunal Supremo israelí Ayala Procaccia.

Tal y como ha recogido el diario 'Times of Israel', en unas declaraciones del ex primer ministro Barak a los medios de comunicación ha afirmado que el Gobierno de Netanyahu es "legal pero claramente ilegítimo por su plan de aplastar la democracia israelí".

"Estamos asistiendo a un golpe de Estado. Se trata de un asesinato de la declaración de independencia, y la democracia debe defenderse", ha agregado.