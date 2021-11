AMP.- Isabel Rodríguez anuncia que el Gobierno prepara una reforma del Reglamento de la Conferencia de Presidentes

Los mandatarios autonómicos se quejaron en la Conferencia de Salamanca de que el Ejecutivo no estaba siguiendo el Reglamento

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo está trabajando en una reforma del Reglamento de la Conferencia de Presidentes para agilizar su funcionamiento y, según ha adelantado, este asunto se abordará en la próxima reunión de los mandatarios autonómicos que se celebrará en la isla de La Palma.

Así lo ha avanzado la ministra Isabel Rodríguez en su intervención en los desayunos informativos de Europa Press, donde ha anunciado también que en los próximos días reunirá a los Gobiernos autonómicos para preparar la Conferencia de Presidentes que se celebrará en la isla afectada por el volcán de Cumbre Vieja.

En concreto, el Ministerio de Política Territorial ya está trabajando con un borrador que presentará a los consejeros encargados de preparar la Conferencia de Presidentes para que, en la cita de La Palma, se pueda abordar y, de esta forma, "mejorar los mecanismos para facilitar la colaboración".

En este desayuno informativo de Europa Press, Isabel Rodríguez también ha reafirmado la idea del Gobierno de crear una secretaría permanente de la Conferencia de Presidentes para dotar de continuidad los trabajos de estas reuniones.

Precisamente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya planteó la creación de este órgano permanente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que remitió a Bruselas, con el objetivo de, entre otras cuestiones, reforzar la cooperación interadministrativa.

En cualquier caso, Isabel Rodríguez no ha concretado la fecha exacta de la Conferencia de Presidentes que se celebrará en la isla, como ya adelantó el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en una de sus visitas a esta isla, pero sí que ha dicho que está pendiente para final de este 2021.

ANTE LAS QUEJAS DE LAS CCAA

En la última Conferencia de Presidentes, celebrada en el mes de julio en Salamanca, varios mandatarios autonómicos de distintos partidos políticos se quejaron de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no preparó con anterioridad la reunión, faltando así, según criticaban, al Reglamento de la cita.

En concreto, distintos presidentes autonómicos afearon al Gobierno de Pedro Sánchez que no concretara los temas que se iban a abordar en esta reunión de Salamanca, entendiendo que la reunión no se adecuaba al Reglamento. Es más, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, amenazó con no ir a ninguna Conferencia más en el caso de que el Gobierno "no cumpliera el Reglamento".