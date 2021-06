AMP.- Irán.- Irán asegura que los documentos necesarios para reactivar el acuerdo nuclear están preparados

Irán ha anunciado que todos los documentos necesarios para reactivar el pacto nuclear con Estados Unidos están listos, por lo que, a pesar de que "aún quedan cuestiones principales" pendientes, esperan que en la próxima ronda de negociaciones se pueda alcanzar un acuerdo definitivo.

Así lo ha asegurado el principal negociador de Irán y viceministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en la televisión estatal iraní, donde ha señalado que "las negociaciones indirectas son difíciles" y deben "trabajar con mucho más cuidado para evitar malentendidos".

Asimismo, ha informado que las respectivas delegaciones tienen previsto viajar de vuelta a sus países este domingo para consultar con sus países los puntos abordados en esta última ronda de conversaciones.

Este domingo ha concluido la sexta ronda de negociaciones entre Washington y Teherán para reactivar el pacto nuclear y, de nuevo, no se ha alcanzado ningún acuerdo.

Tras la reunión, el vicesecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior, Enrique Mora, se ha manifestado en la misma línea que el negociador de Irán. "Mi expectativa es que en la próxima ronda, las delegaciones regresen de las capitales con instrucciones más claras, ideas más claras para finalmente cerrar el trato", ha dicho según recoge Bloomberg.

Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, ha declarado este domingo que la Casa Blanca espera que el líder supremo de Irán, ayatolá Alí Jamenei, finalmente tome la decisión sobre si Irán vuelve a cumplir con el acuerdo al ser preguntado sobre si los cambios en la presidencia de Irán afectarían en el acuerdo.

"Si el presidente es la persona A o la persona B es menos relevante que si todo su sistema está preparado para hacer compromisos verificables para restringir su programa nuclear", ha dicho Sullivan en una entrevista a ABC News.

"Lo que yo diría es que todavía hay una gran distancia por recorrer en algunos de los temas clave, incluidas las sanciones y los compromisos nucleares que Irán tiene que hacer, pero la flecha ha apuntado en la dirección correcta en términos de trabajo", ha añadido.

Asimismo, el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha advertido este domingo que su posición respecto a Irán no ha cambiado. "Nunca se debe permitir que un régimen de verdugos brutales tenga armas de destrucción masiva que le permitan no matar a miles, sino a millones", ha dicho según recoge 'The Jerusalem Post'.

Irán ha anunciado hasta la fecha la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo, lo que ha provocado el temor en el resto de firmantes de un posible colapso del pacto. Sin embargo, las autoridades iraníes han defendido en todo momento que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo nuclear de 2015, que abandonó de forma unilateral en 2018.

La comunidad internacional ha mostrado preocupación ya que Irán ha producido ya más de 2,4 kilogramos altamente enriquecido, concretamente a casi el 60 por ciento, según un informe de la AIEA. Esta pureza está muy por encima del 4 por ciento fijado como máximo en el acuerdo nuclear de 2015, aunque aún resta para el 90 por ciento necesario para la fabricación de una bomba atómica.