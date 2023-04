AMP.- Irán.- Asesinado a tiros un destacado ayatolá en el norte de Irán

El destacado clérigo iraní Abbas Alí Soleimani, miembro de la Asamblea de Expertos --encargada de elegir al líder supremo del país--, ha sido asesinado este miércoles en un ataque armado en la ciudad de Babolsar (norte).

El 'número dos' de Seguridad Política de la provincia de Mazandarán, Ruholá Selagi, ha dicho que "el asaltante ha sido arrestado gracias a los esfuerzos del aparato de seguridad", según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr.

El gobernador de la provincia, Mahmud Hoseinpur, ha indicado que el ayatolá Alí Soleimani ha muerto tras ser tiroteado en el interior de un banco y ha descartado que se trate de un ataque terrorista. "El motivo del asaltante no ha sido determinado, pero las investigaciones preliminares apuntan a que no es un acto terrorista. No conocía al ayatolá", ha manifestado.

Asimismo, un testigo citado por Mehr ha resaltado que el atacante "arrebató el arma a un guardia" y abrió fuego contra Alí Soleimani, un suceso que se ha saldado además con tres heridos. El ayatolá fue representante personal del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en la provincia de Sistán y Baluchistán.