AMP.- El Govern balear reitera a la oposición que su socio "es Vox" y niega que le haya exigido entrar en el Ejecutivo

Cuestiona la "credibilidad" de la oferta de la oposición y no contempla otro escenario que aprobar los presupuestos con Vox

El vicepresidente y conseller de Hacienda del Govern balear, Antoni Costa, ha alejado este viernes la posibilidad de un acuerdo con la oposición insistiendo en que el socio "es Vox", al tiempo que le ha negado que los de Santiago Abascal les hayan exigido entrar en el Ejecutivo.

Así se ha expresado Costa durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, donde ha cuestionado la "credibilidad" de la oferta de negociar con la oposición por "oportunista". "La respuesta es que nosotros tenemos un acuerdo con Vox desde julio. Nuestro socio es Vox y con el que estamos negociando los presupuestos es Vox", ha declarado.

Con esta contundencia, el que también es portavoz del Govern ha dejado claro que no contempla ningún otro escenario que no sea aprobar los presupuestos con su socio de investidura, y que el texto entre en vigor el 1 de enero de 2024.

En esta línea, a todas las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa el conseller ha contestado apelando al acuerdo de 110 puntos que cerraron con Vox en verano. Según Costa, "la mayoría" de las enmiendas que ha presentado Vox "van encaminadas al cumplimiento" de esos 110 puntos.

Según Costa, "todas las enmiendas están sobre la mesa", incluida la que pide eliminar las subvenciones a patronales y sindicatos --el PP votó en contra y la presidenta Marga Prohens dijo que suprimirlas "no es la postura del Govern"--, y los 20 millones de euros para financiar la implantación de la libre elección de lengua. El conseller ha reiterado que el PP mantiene su postura sobre la cuantificación de la medida.

Costa ha aclarado que las negociaciones se circunscriben al contenido de las enmiendas de Vox y que la entrada de miembros de la formación en el organigrama del Govern "no es un tema que haya estado sobre la mesa en ningún momento".

En cualquier caso, el conseller de Hacienda ha afirmado que son conscientes de que gobiernan en minoría y tienen que negociar, asegurando que "es lo que ha hecho" el PP, a pesar de que la portavoz, Idoia Ribas, aseguró este jueves que el Ejecutivo no había negociado con ellos el proyecto antes de presentarlo a la Cámara.

Sobre esto, Costa ha recordado que el proyecto de ley se aprobó en el Consell de Govern sólo dos días después de aprobarse el techo de gasto --debido a un retraso en la tramitación provocado, precisamente, por un choque con Vox--, y ha sostenido que el Govern "ha mantenido negociaciones con Vox de forma permanente".

El titular de Hacienda ha añadido que se encuentran en una situación "perfectamente reversible" porque con el voto particular del PP los artículos y secciones que no se han aprobado se pueden aprobar en el pleno. "Dar por hecho que los presupuestos han caído es precipitado". "Dije que habrá presupuestos, lo mantengo", ha insistido.

SE APROBARÁN "MUCHAS" ENMIENDAS DE CÓRDOBA PERO YA NO ES "UN SOCIO"

Asimismo, Costa ha apuntado que también están negociando con el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, a pesar de que ha admitido que no le continúan considerando "un socio". El vicepresidente ha anticipado que "muchas" de las enmiendas de Sa Unió serán incorporadas al presupuesto.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Córdoba, expulsado de Sa Unió y envuelto en una polémica por un supuesto chantaje al Govern para obtener un sobresueldo, ha confirmado que acudirá a la sesión plenaria --no fue al último pleno ordinario-- pero no ha desvelado el sentido de su voto.

Dado que el PP tiene tantos escaños como los que suman PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos (25), pero los 'populares' suman el sí del exdiputado de Vox Xisco Cardona, si Córdoba se abstiene daría un margen suficiente de un solo voto para que se apruebe el texto; pero si se alinea con la oposición y vota en contra, el proyecto sería rechazado.

Según el vicepresidente, además de las de Sa Unió también se aceptarán un buen número de enmiendas de la oposición. No obstante, Costa ha reprochado a la izquierda su "oportunismo" porque PSIB, MÉS y la diputada de Unidas Podemos "han votado masivamente en contra de todo" en las Comisiones.

SI NO SE APRUEBAN SECCIONES CAE TODO EL PRESUPUESTO

Según han informado fuentes del Parlament, la propia Ley de Presupuestos exige que el texto sea coherente y completo, de forma que, de repetirse el resultado de la Comisión en las votaciones del pleno, si decae cualquier punto del articulado o una sección completa el presupuesto no sería válido.

Al carecer de un proyecto para 2024, el 1 de enero se prorrogarían automáticamente las cuentas de 2023 del Govern de Francina Armengol. Con todo, el Ejecutivo de Prohens podría presentar un nuevo proyecto fuera de plazo y que entrase en vigor con efectos retroactivos a 1 de enero. No obstante, puede haber medidas que no puedan aplicarse de forma retroactiva.

El pleno de presupuestos comenzará el martes a las 9.00 horas con los votos particulares de las secciones que no han prosperado en Comisión. Si no se aprueban, las fuentes consultadas indican que tendría sentido continuar el debate puesto que el texto resultante ya no sería válido.