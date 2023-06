AMP.- G.Bissau.- El presidente de Guinea Bissau defiende la transparencia del sistema tras votar en las legislativas

El presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, ha defendido la transparencia del sistema electoral del país africano tras depositar su voto con motivo de las elecciones legislativas de este sábado.

"¿Que si las elecciones van a ser justas y transparentes? Gané precisamente los comicios como opositor", ha declarado el presidente tras ejercer su derecho al voto en la región de Gabu, en el noreste del país, antes de invitar a la población a votar de manera "cívica y ordenada".

Cabe recordar que estas elecciones tienen lugar porque Sissoco Embaló disolvió el Parlamento tras apuntar que varios diputados usaban el organismo para "conspirar" apenas unos meses después de un intento de golpe de Estado en el país africano que dejó más de una decena de muertos.

Es por ello que Sissocó Embalo ha asegurado poco después que no tolerará ningún tipo de impugnación electoral, para no enturbiar todavía más el desarrollo político del país.

"Conocemos gente que no acepta los resultados, pero eso se acabó. Conmigo no habrá más impugnación de los resultados. El pueblo está votando y quien sea elegido gobernará. Se acabó el teatro ese de aceptar o no aceptar los resultados", ha declarado el jefe de Estado guineano.

La intentona fue ejecutada el 1 de febrero de 2022, cuando un grupo de personas armadas atacó el Palacio de Gobierno durante una reunión del Consejo de Ministros en la que participaba Embaló, en medio de unas tensiones políticas ahondadas por una cuestionada remodelación del Ejecutivo por parte del mandatario.

"Nadie está por encima de la Justicia guineana. De cara al nuevo Parlamento, quien sea acusado de corrupción por la Justicia tendrá responder por ello. No podemos escondernos detrás de la inmunidad parlamentaria", ha añadido Sissocó Embalo.

Su rival, el opositor Domingos Simoes Pereira, líder de la coalición Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) - Terra Ranka, también ha depositado su voto con cierta confianza en la credibilidad del proceso, aunque con matices.

"El único 'miedo' que puede haber en las elecciones es la posibilidad de que alguien quiera jugar con la voluntad expresada por el pueblo guineano. Espero que tengamos el sentido común de no incurrir en este tipo de bromas", ha declarado en comentarios recogidos por la corresponsalía africana de Deutsche Welle.

El Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGCV), principal partido de la alianza y liderado por el propio Simoes Pereira, espera poder mantener su mayoría que en la actualidad cuenta con 47 escaños. El segundo partido con más representación es el Movimiento para la Alternancia Democrática-Grupo de 15 (Madem-15) --el partido de Embaló--, fundado en 2018 por antiguos miembros del PAIGCV y actualmente liderado por Braima Camará.

Sobre el desarrollo de las elecciones, la Célula de Seguimiento Electoral del país ha reconocido ciertas dificultades en la votación, entre ellas la dificultad de acceso para personas con discapacidad, así como ausencias puntuales de agentes de seguridad y protección en algunas circunscripciones o manipulaciones aisladas de censos electorales.