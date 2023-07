AMP.- Francia.- La abuela del adolescente muerto en Francia llama al fin de los disturbios en el país

La abuela de Nahel M., cuyo fallecimiento el martes a manos de la Policía detonó la peor ola de disturbios reciente en Francia, ha llamado este domingo a la calma tras cinco noches de enfrentamientos entre Policía y manifestantes.

"Quiero que todo esto pare. A la gente que está rompiendo cosas les digo que paren. Que no destruyan las escuelas", lamenta la mujer, identificada como 'Nadia', en una conversación con la cadena BFMTV.

'Nadia' ha acusado a parte de los manifestantes de usar la muerte de su nieto "como excusa" para destruir el país. "Que no destruyan las escuelas, que no destruyan los autobuses, porque son las madres quienes los usan", ha indicado.

La mujer se ha reconocido "cansada" de la situación y esta crisis esta crisis es todavía peor para su hija, la madre de Nahel, a la que "ya no le queda vida", ha lamentado.

'Nadia', no obstante, ha condenado las muestras de apoyo al agente de Policía que disparó al joven el martes en Nanterre, como la efectuada por el columnista de derechas Jean Messiha, que ha abierto una colecta para apoyar económicamente a la familia del agente.

Messiha aseguró que el agente se limitó a "hacer su trabajo" tras abrir fuego contra el joven en un control, "y ahora está pagando un alto precio por ello".

"Me rompe el corazón", ha respondido 'Nadia' a esta iniciativa. "Yo echo la culpa al policía que mató a mi nieto", ha añadido la mujer, que no obstante ha exculpado al resto del cuerpo. "No tengo nada contra ellos. Menos mal que están ahí", ha concluido.

Otro familiar de Nahel ha hablado con la cadena británica BBC y ha subrayado que "nunca abogamos por el odio o los disturbios". "No hemos pedido romper ni robar. Todo esto no es por Nahel", ha afirmado en desde la residencia familiar en declaraciones bajo condición de anonimato.

"Hemos pedido una Marcha Blanca en las calles. Caminar en memoria de Nahel. Caminar con rabia en las calles, manifestarse, pero sin estruendo", ha añadido.

El familiar ha pedido además que se cambie la ley que permite a los policías disparar cuando paran un coche, en la normativa sobre el uso de fuerza letal y una "mejor formación" de los agentes.

En 2017 se modificó en Código Penal para aumentar la casuística que permite el uso de armas de fuego por parte de la policía. Varias voces han criticado un incremento del uso de las armas de fuego por los agentes y consideran que la normativa es demasiado vaga. En 2022 murieron trece personas en paradas policiales por motivos de tráfico en Francia, la mayoría negros o de origen magrebí.