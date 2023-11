AMP.- La Fiscalía de la AN recurre la decisión del juez de 'Tsunami' de enviar la causa al Tribunal Supremo

El fiscal asegura que la exposición razonada de García Castellón no tiene "fundamento alguno"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional (AN) ha recurrido la decisión del juez de enviar al Tribunal Supremo la causa en la que investiga a Tsunami Democràtic por su papel en los disturbios que siguieron a la sentencia del Supremo que condenó a los líderes del 'procés' independentista catalán en el otoño de 2019.

Fue este martes cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, pidió al alto tribunal que investigase al expresidente catalán Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas por la comisión de presuntos delitos de terrorismo.

En su recurso, recogido por Europa Press, el fiscal Miguel Ángel Carballo se remite a los argumentos que incluyó en otro recurso: en el que se oponía a dirigir la causa contra el expresidente catalán Carles Puigdemont al considerar que los indicios contra él son "insuficientes". En el mismo, el fiscal aseguraba que la AN "no es competente" para la causa porque no se aprecian indicios de terrorismo, sino de desórdenes públicos.

A juicio del fiscal, "la remisión de la exposición razonada viene a ser una suerte de reforma de oficio de la citada resolución sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto" de Puigdemont y del otro aforado, el diputado de ERC en el Parlament Rubén Wagensberg.

"Todo ello en contra de lo establecido en el artículo 267.1 de la LOPJ que impide que los órganos judiciales modifiquen las resoluciones que pronuncien después de firmadas salvo la aclaración de conceptos oscuros rectificación de error material, que no resulta ser el caso", añade.

A esos argumentos, sostiene la Fiscalía, "han de sumarse, en la actualidad, la propia pendencia del recurso referido y aun no elevado a la Sala, y la flagrante contradicción en que incurre la citada remisión al Tribunal Supremo con el propio auto del referido recurrido por este Ministerio".

En concreto, se refiere el fiscal al hecho de que el juez asegurase en el auto por el que dirigió la investigación contra Puigdemont que en ese momento no era necesaria "realizar la citada exposición razonada", sino que antes era "necesario concretar con mayor precisión" la participación de éste y de Wagensberg.