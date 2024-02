AMP-. Finlandia.- El Kremlin confía en que el nuevo presidente de Finlandia sea más "equilibrado" con Rusia

Stubb afirma que Rusia y Finlandia no pueden tener una "relación política" mientras continúe la guerra en Ucrania

El Kremlin ha expresado este lunes su confianza en que el nuevo presidente de Finlandia, Alexander Stubb, reciba "toda la información" y adopte una postura mucho más "equilibrada" en las relaciones entre ambos países.

"Aún mantenemos la esperanza de que el nuevo jefe de Estado, al tener la oportunidad de recibir toda la información, tenga un enfoque más equilibrado del tema de las relaciones ruso-finlandesas", ha expresado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según recoge la agencia de noticias Interfax.

Peskov ha destacado que Rusia respeta la elección de los finlandeses y espera poder trabajar con Stubb en el desarrollo de las relaciones bilaterales, las cuales, "desafortunadamente", vienen lastradas, ha dicho, por una actual posición en la que no se tiene en cuenta a la parte rusa.

"La posición estaba predeterminada para excluir cualquier diálogo, y más aún el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales", ha reprochado Peskov, quien ha recordado que los vínculos entre ambas naciones siempre resultaron beneficiosos para "las economías y los pueblos de los dos países".

SIN RELACIONES HASTA EL FINAL DE LA GUERRA DE UCRANIA

Stubb ha comparecido este lunes ante los medios para hablar sobre algunas cuestiones, entre las que le han preguntado el papel de Finlandia como reciente miembros de la OTAN y la relación con Rusia.

"Tenemos que asegurarnos de que en Europa hacemos nuestra parte en la OTAN", ha dicho Stubb, quien ha remarcado que Finlandia quiere estar en el centro de la toma de decisiones de la Alianza.

En lo que respecta a un cambio de paradigma en las relaciones con Rusia, el nuevo presidente finlandés ha condicionado cualquier acercamiento político con Moscú al fin de la invasión de Ucrania.

"No tenemos una relación política con Rusia en este momento. No veo que vaya a mejorar a corto plazo. La razón, por supuesto, es que no podemos tener una relación hasta que Rusia detenga su guerra y agresión en Ucrania", ha zanjado, según recoge la prensa finlandesa.

La relación entre Helsinki y Moscú comenzó a erosionarse con la invasión rusa de Ucrania, una vez el país nórdico se convirtió en uno de los principales donantes de los ucranianos. La situación acabó por deteriorarse del todo con la adhesión de Finlandia en la OTAN.

Stubb, que ejerció como primer ministro durante un breve periodo entre junio de 2014 y mayo de 2015, se impuso este domingo en las presidenciales con un 52,7 por ciento de los votos, venciendo al ecologista Pekka Haavisto, que ha logrado un 48,4 por ciento de los apoyos.