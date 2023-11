AMP.- Finlandia.- Finlandia cierra cuatro pasos fronterizos con Rusia ante el aumento de solicitantes de asilo

Niinisto afirma que este aumento es una "venganza" del Kremlin

Estonia no descarta medidas similares para frenar el flujo migratorio desde Rusia

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha anunciado este jueves que a partir de la medianoche del viernes al sábado se cerrarán al menos durante tres meses cuatro de los nueve pasos fronterizos con Rusia debido al gran aumento de solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular.

Estos cuatro pasos se concentran en el sureste del territorio. Se trata de los de Imatra, Niirala, Nuijamaa y Vaalimaa, informa la cadena finlandesa Yle. Serán los de Salla y Vartius, más al norte, los encargados ahora de gestionar las entradas a través de la frontera, que en total se extiende por más de 1.330 kilómetros.

Las medida estará vigente al menos hasta el 18 de febrero de 2024, si bien no se descarta ampliar estas restricciones. Durante los últimos meses, coincidiendo con la entrada del país nórdico en la OTAN, las autoridades finlandesas han registrado un importante aumento del número de llegadas de personas en situación irregular.

En el pasado, Rusia no permitía cruzar la frontera a quienes no tuvieran sus documentos en regla. Un cambio de actitud que para el presidente finlandés, Sauli Niinisto, es una "venganza" que se está cobrando por la entrada en la Alianza Atlántica y un plan de acuerdo previsto en materia de defensa con Estados Unidos.

ESTONIA NO DESCARTA MEDIDAS SIMILARES

Por otro lado, desde Estonia, sus autoridades han acusado también ha Rusia de facilitar estos intentos de cruzar a territorio de la Unión Europea y han puesto como ejemplo más reciente la situación de ocho ciudadanos somalíes a los que Moscú permitió este jueves el paso a pesar de no contar con la documentación necesaria.

El ministro del Interior, Lauri Laanemets, ha advertido de que "no se puede entrar en la Unión Europea a través de Estonia de esta manera" y ha reprochado a las autoridades rusas de estar permitiendo que esto pase.

"Los refugiados que no tienen derecho a entrar en el espacio Schengen son enviados a los puntos fronterizos. Esto significa que Rusia no debería permitir la entrada a Europa a personas que no tienen visa o cualquier otra base legal", ha remarcado en una rueda de prensa en Tallin, la capital, informa la cadena ERR.

Laanemets ha alertado de que en los últimos años hay toda una "presión migratoria orquestada" que llegan a las fronteras que Rusia comparte con Polonia, Lituania y Letonia. "Ya podemos llamarlo ataque híbrido", ha dicho.

Asimismo, ha adelantado que Estonia ya trabaja con Finlandia, después de la decisión del país nórdico de cerrar cuatro de sus cruces, una medida que el ministro del Interior no descarta en el futuro.