AMP.- Feijóo: "No se puede seguir indultando la corrupción de los amigos porque la inseguridad jurídica es letal"

"Lo que funciona bien en la economía española no es gracias al Gobierno, sino a pesar de este Gobierno", asegura

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez de que "no se puede seguir indultando la corrupción de los amigos" porque, según ha recalcado, la "inseguridad jurídica es letal".

El mensaje de Feijóo, durante su discurso en la clausura de la Asamblea General de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), se produce después de que el Tribunal Constitucional se plantee anular parcialmente el delito de malversación por el que fue condenado el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán en el 'caso ERE'.

Feijóo ha recalcado que "no se puede seguir amnistiando o indultando a la corrupción de los amigos, porque la inseguridad jurídica es letal para un país". "Y cuando se adquiere la condición de presidente del Gobierno, a través de la amnistía de los amigos que te votan, automáticamente perdemos la perspectiva de la seguridad jurídica de la cuarta economía del euro", ha avisado.

EL PP HA DENUNCIADO QUE EL TC SE DEDIQUE A REVISAR SENTENCIAS

El TC estudiará en el Pleno que comenzará el próximo 2 de julio un borrador de sentencia que propone exonerar la malversación por la que se condenó a seis años de cárcel a la exconsejera de Hacienda de Andalucía Carmen Martínez Aguayo en el marco del 'caso de los ERE'. Con este paso, el TC también podría plantear perdonar el delito de malversación por el que Griñán fue condenado en el mismo caso.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ya ha denunciado este martes el "cambio" en el Tribunal Constitucional que se ha producido en la "etapa" de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y que le lleva a dedicarse a la "revisión de sentencias" como la del caso de los ERE, con la concesión de "indultos por la puerta de atrás" y el "borrado" de responsabilidades penales.

Según Gamarra, con este "cambio" se produce "una ruptura dentro del propio Tribunal Constitucional", dado "participan magistrados que han tenido altas responsabilidades de la mano del Partido Socialista" y "han sido hasta ministros dentro del Gobierno de Pedro Sánchez". A su entender, se trata de una "derivada muy peligrosa" que "desacredita y deslegitima" a este órgano.

FEIJÓO CRITICA EL "TRIUNFALISMO" ECONÓMICO DE SÁNCHEZ

En su intervención en la Asamblea de la CEIM, tras escuchar antes al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, Feijóo ha situado a Madrid como "locomotora económica" de España y ha dicho que espera que "pronto" puedan dar a los españoles "un Gobierno que crea en España" porque entonces al país le irá mejor.

"Si el Gobierno no cree en España y su único objetivo es mantenerse en el gobierno, se equivoca de prioridades", ha manifestado el jefe de la oposición, que ha cargado además contra el "triunfalismo" del Gobierno en materia económica.

En su intervención Feijóo ha expuesto un listado de datos que reflejan la "realidad" del país y "corroboran que el triunfalismo del Gobierno es un insulto, primero a la inteligencia y segundo a los ciudadano".

Así, el presidente del PP ha afirmado que España es, por primera vez, el país de la zona euro con mayor riesgo de pobreza y ha añadido que el deber de su partido es "volver a colocar a España en la senda del crecimiento, de la creación de riqueza y de la gestión responsable".

"España tiene un Gobierno que no gobierna, sino que produce esloganes; y un Gobierno que no aprueba leyes y no aprueba las cuentas generales, sino que solo se dedica a intentar contentar a sus socios", ha denunciado Feijóo, para añadir que "lo que funciona bien en la economía española no es gracias al Gobierno, sino es a pesar del Gobierno".

