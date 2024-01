AMP.- Feijóo pide a la UE "parar el ataque masivo" al Estado de Derecho y cree que un Gobierno europeo habría dimitido

Dice que Sánchez ha "perdido el control" del Gobierno y está siendo "humillado de forma constante" por Puigdemont

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que con la Ley de Amnistía hay una "enmienda a la totalidad al sistema judicial español" y ha subrayado que la Unión Europea tiene que "parar este ataque masivo" al Estado de Derecho. Además, ha señalado que, después de ver al Ejecutivo "humillado" por Junts en el Congreso, "cualquier Gobierno europeo" habría "dimitido y convocado elecciones", pero se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez no lo hará por su "obsesión" por el poder.

En una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que la Ley de Amnistía tal y como está en este momento "no pasa el filtro europeo". "Si se plantea un recurso prejudicial entre el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea no pasa el filtro", ha indicado.

En este contexto, Feijóo ha dicho que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no podía acudir a la reunión que tiene hoy en Bruselas con el comisario de Justicia, Didier Reynders, --para hablar sobre el CGPJ-- con "un texto todavía más obsceno" de la Ley de Amnistía, aludiendo a la posibilidad de que se hubieran aceptado nuevas enmiendas de Junts.

DICE QUE EUROPA SE PREGUNTA SI ESTO ES HUNGRÍA O POLONIA

El jefe de la oposición, que hoy viaja a Bruselas para verse con sus colegas europeos del PPE, ha resaltado que "en este momento ya Europa está mirando para España" y "está preguntándose qué ocurre" y "si esto es Hungría" o "la antigua Polonia".

"El Gobierno de España ha llevado cuatro asuntos importantes al Congreso de los Diputados y ha perdido dos. Cualquier Gobierno europeo, en unas circunstancias como estas, pues hubiese dimitido y convocado elecciones", ha proclamado, para añadir que el de Sánchez no lo hará porque su "obsesión por el poder a veces sobrepasa cualquier límite racional".

"PASARÁ LO QUE QUIERA PUIGDEMONT"

Después de lo ocurrido este martes en el Congreso, Feijóo ha indicado que están viendo un Gobierno "humillado de forma constante" por sus socios y que "ha perdido el control". A su juicio, es un Gobierno "con respiración asistida".

En cualquier caso, ha indicado que la Ley de Amnistía no se para sino que la seguirán negociando. Eso sí, ha destacado que, tras la votación en el Congreso, se acredita que "en esta legislatura pasará lo que quiera Puigdemont".

"Entre principios y poder, me quedo con los principios", ha proclamado, para añadir que él "no podría ser presidente del Gobierno sentado en una infamia". Dicho esto, ha afirmado que él no tiene "la habilidad para engañar y mentir como Sánchez".

PAGE, "LO QUE QUEDA DEL PSOE"

En cuanto a si ha llamado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, Feijóo lo ha rechazado. "Conozco a García Page, he tenido mucho contacto con García Page, pero entiendo que García Page en este momento no necesita una llamada del presidente del Partido Popular en ningún caso", ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que el presidente de C-LM "es probablemente lo que queda del PSOE, no hay más". "En este momento el PSOE es Page cuando habla, no cuando vota, porque cuando vota, vota con Sánchez, pero cuando habla, pues recordamos aquel PSOE", ha subrayado.

En cuanto al uso del término "fachosfera" por parte del presidente del Gobierno, el líder del PP ha indicado que forma parte del "muro" que anunció en su discurso de investidura y que pasa por "insultar a todo aquel que no piensa como él".

CREE QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA NO VA BIEN

Por otra parte, el líder del PP ha indicado que la economía española no va bien y es una de las peores de la UE en crecimiento económico en los últimos cuatro años como, según ha dicho, atestiguan los datos de paro, déficit y deuda pública.

"Es una de las peores economías en crecimiento económico de la Unión Europea en los últimos cuatro años", ha abundado, criticando que el Gobierno coja un dato y lo extrapole, olvidándose "de lo que ha pasado en el año 20, 21, 22". A su entender, España está "a la cola" y tiene "el doble de paro de la UE", por lo que no se puede "presumir de empleo".

PIDE UN PACTO NACIONAL DEL AGUA ANTE EL PROBLEMA DE LA SEQUÍA

Por otra parte, el presidente del PP ha reclamado un Pacto Nacional del Agua porque, según ha dicho, el Gobierno y el Ministerio de Teresa Ribea durante estos cinco años "no ha dado una". Según ha recordado, él ya alertó en su discurso de investidura del problema de la sequía.

Feijóo ha subrayado que en esta materia el Gobierno ha primado la "ideología" sobre la "tecnología", cuando es esta la que más se necesita dada la escasez de agua. "Se necesita tecnología, se necesita reciclar el agua, se necesitan enormes inversiones para ello y se necesita un Pacto Nacional del agua", ha abundado.

Además, ha indicado que las Confederaciones Hidrográficas "no funcoinan" y "ni ejecutan el presupuesto que tienen para hacer obras hidráulicas o pequeñas obras". "Para gestionar no solamente hay que hacer buenos discursos, hay que saber gestionar", ha manifestado.

Asimismo, Feijóo ha criticado que el Gobierno ahora el Gobierno "amenace con volver otra vez a meter el impuesto de sucesiones en aquellas comunidades autónomas que han decidido eximir o atenuar ese impuesto". "Al final, las facturas de esta investidura son facturas políticas que pagamos con nuestros derechos y facturas económicas que pagamos con nuestro bolsillo", ha apostillado.

De la misma manera, ha criticado que cuando los precios de los alimentos están "desorbitados, especialmente en España", se introzuca un impuesto al plástico. "Y eso conlleva un incremento de todos aquellos alimentos que vienen envasados en plástico, eso también supone un incremento de precios y un problema para la agricultura", ha avisado.

Al ser preguntado por las palabras del primer ministro francés acerca de que hay competencia desleal por parte de los vecinos italianos y españoles, Feijóo ha dicho que no puede compartir esas declaraciones.

"Estamos dentro de un mercado único y dentro de ese mercado único no hay competencia desleal. Lo que hay competencia desleal es cuando el mercado único, la Unión Europea, acepta importaciones de otros países que no cumplen las reglas higiénico-sanitarias de los alimentos que le piden a los agricultores comunitarios", aludiendo tanto a países asiáticos como del norte de África.