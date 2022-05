AMP.- Feijóo evita hablar de un posible pacto con Vox para gobernar: "Vengo para ganar contundentemente las elecciones"

Sobre la crisis interna del PP, ha lamentado que se podía haber evitado "absolutamente"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha evitado hablar de un posible pacto con Vox para gobernar España al afirmar que ha venido a la política para "ganar contundentemente las elecciones" pero "no a intentar sumar votos".

Así lo ha asegurado en el programa 'Mi casa es la tuya' que presenta Bertín Osborne y que se ha emitido este sábado en Telecinco, recogido por Europa Press, en el que ha hecho referencia al acuerdo Vox-PP en Castilla y León: "Es un gobierno estable y es la solución".

En comparación con el partido liderado por Santiago Abascal, el líder del PP ha aseverado que "no es lo mismo que el PP" y que la formación popular no puede renunciar a ser "el partido del centro derecha en España".

En cuanto a si se ve como presidente del Gobierno, el líder del PP ha respondido: "La clave es que me vean los españoles, no que me vea yo. Al final son los españoles los que van a decidir".

Además, el programa ha contado con la participación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se han sentado con Feijóo y Osborne en una mesa a comer. "Esos son políticos que mandan, ya que mandar en Madrid y Andalucía no es una broma", ha comentado sobre los dos presidentes autonómicos.

LAMENTA "ABSOLUTAMENTE" LA CRISIS INTERNA DEL PP

Sobre la crisis interna del PP que desembocó en la dimisión de Pablo Casado y García Egea, Feijóo ha asegurado que se podía haber evitado "absolutamente": "Tú puedes discutir en casa, pero lo que no puedes es radiar la conversación de casa al barrio la polémica".

"Tuvimos una crisis muy potente y todas las comunidades autónomas vimos que era una crisis muy seria, perdimos el control del partido. La gente nos hubiera castigado mucho", ha remarcado.

Sobre este tema, Osborne le ha dicho a Ayuso que la ve más contenta con este presidente del PP (aludiendo así implícitamente a la crisis interna que ha vivido el partido y que acabó con el liderazgo de Pablo Casado), pero Feijóo ha interrumpido para exclamar: "No entres al trapo".

Sin embargo, Ayuso ha resaltado que "las cosas pasan por algo" pero "lo importante es lo que tenemos hacia delante". Así, ha señalado que el reto "imprescindible" es unir a la sociedad de izquierda a derecha bajo "un proyecto de libertad, de unidad y de prosperidad".