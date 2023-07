AMP.- Feijóo acusa a Sánchez de "mentir" por decir que traería a Puigdemont cuando lo que prometió es "indultarlo"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

Dice que "ninguna de las decisiones de Sánchez con el independentismo han sido para beneficiar a Cataluña" sino "para beneficiarse él"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "mentir" por prometer a los ciudadanos que traería a España al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando, según ha recalcado, lo que prometió es "indultarlo". A su entender, "vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y de España".

"No es de recibo que nos mientan tanto", ha proclamado, después de que Puigdemont haya explicado que miembros del PSOE le visitaron antes, durante y después de los indultos a los condenados por el 1-O y le plantearon "soluciones felices" a su propia situación que él rechazó y seguiría rechazando hoy.

En un acto en Castelldefels (Barcelona) con el que el PP arranca la campaña electoral para las generales del 23 de julio --ante unos mil asistentes, según fuentes del partido--, Feijóo ha subrayado que Sánchez "prometió 'urbi et orbi'" ante los ciudadanos en la campaña electoral de 2019 "traer a Puigdemont" a España "y juzgarlo".

Sin embargo, ha destacado el hecho de que ahora Puigdemont les "descubra que lo que le prometió es indultarlo". "Entre juzgarlo e indultarlo vuelve otra vez la mentira sanchista a las calles de Cataluña y a las calles de España. No es de recibo que nos mientan tanto", ha proclamado.

Feijóo ha dicho lamentar que en "los últimos años sea mucho más creíble", si quieren enterarse "realmente de las intenciones de Sánchez", "escuchar a Otegi o escuchar a Puigdemont". "Pero la verdad es que al menos ellos no nos mienten. Ellos nos dicen lo que va a pasar", ha asegurado.

LA "CACICADA" DE "BORRAR DELITOS" DEL CÓDIGO PENAL

Feijóo ha recalcado que "ninguna de las decisiones de Sánchez con el independentismo han sido para beneficiar a Cataluña" sino "para beneficiarse él" y "para quedarse él en el poder". "Cataluña es un mero instrumento y los independentistas de ERC son un mero instrumento de poder del señor Sánchez", ha manifestado, para añadir que, a su vez, los independentistas "utilizan al PSC para gobernar en los ayuntamientos y en las diputaciones".

Feijóo ha afirmado que se siente "muy orgulloso de aquellos que se levantan" en el Parlamento de Cataluña para "defender la libertad, la pluralidad y para defender las leyes". Según ha dicho, se trata de que los políticos "sean los primeros que cumplan las leyes y no se modifique el Código Penal a la carta".

En este punto, ha censurado que con el Gobierno de Pedro Sánchez a los políticos independentistas que incumplen las leyes "se borran los delitos del Código Penal", algo que, a su juicio, es una "auténtica cacicada en contra del pueblo y de la igualdad de los ciudadanos".

Sin embargo, ha dicho que "no todos va a ser malas noticias: Estamos en los últimos días del sanchismo y eso es una excelente noticia". Así, ha destacado que quedan "dos semanas" para dejar atrás la división, las chapuzas y la utilización de las instituciones".

Entre esas "chapuzas" ha citado la llamada ley del 'solo sí es sí' y ha criticado que en la "gira de platós de televisión del presentador Sánchez" siga diciendo que se trata de una "gran ley". A su entender, como no se ha disculpado, los ciudadanos van a decirle "gracias por los servicios prestados: se acabó".

"SER PRESIDENTE DE TODOS LOS CATALANES"

El jefe de la oposición ha asegurado que está en Cataluña arrancando la campaña porque quiere ser el presidente de todos los españoles y el presidente también "de todos los catalanes". Según ha añadido, va a trabajar para "conseguirlo".

Además, Feijóo ha dicho que no se conforma con que el PP sea "una fuerza testimonial" porque es un partido que nació con la Constitución para "cumplirla" y "para protegerla", y ha señalado que los resultados cosechados el 28M en Cataluña confirman que van por "el buen camino". "Es posible tener un gobierno alternativo al Gobierno de la Generalitat", ha apostillado.

En su discurso, el líder del PP ha lanzado duras críticas a los socialistas catalanes, de los que ha denunciado su "doble cara", tras sus pactos con los independentistas. Frente a ello, ha reivindicado el "sentido de Estado" y el "valor de la palabra" del PP,.

"En Madrid son constitucionalistas y aquí son aliados del independentismo. Queridos amigos me siento muy orgulloso de no ser del Partido Socialista de Cataluña. Me siento muy orgulloso de ser de un partido que tiene sentido de Estado", ha aseverado.

Feijóo, que esta mañana visitó su pueblo natal, Os Peares (Orense), ha recordado que sus "amigos" de Casteldefels le dijeron que en 2011 Mariano Rajoy empezó la campaña en ese mismo municipio de Barcelona. "Y sacó mayoría absoluta", ha exclamado, para añadir que están "contentos" porque arrancan la campaña que llevará "al cambio" en España.

