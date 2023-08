AMP.- Espinosa de los Monteros deja el Congreso y la dirección de Vox por "motivos personales", pero seguirá afiliado

En una comparecencia sin preguntas, evita cualquier crítica al partido y se pone "a disposición" de los dirigentes de Vox

El hasta ahora portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha alegado motivos "personales y familiares" para justificar su salida de la dirección del partido y para dejar su escaño en el Congreso, aunque ha matizado que continuará en la formación de Santiago Abascal como afiliado de base.

"Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado suficientes noches de hospital con ellos para meditar sobre el momento vital en el que me encuentro", ha explicado Espinosa de los Monteros en una rueda de prensa desde la Cámara Baja.

Con ello, ha precisado que el abandono de sus cargos no implica que se desentienda completamente de Vox. "Permanezco como afiliado de base", ha indicado, antes de ponerse "siempre a disposición" de los dirigentes del partido "para absolutamente cualquier cosa que necesiten".

El que fuera 'número tres' en las listas de Vox por Madrid el pasado 23J, ha explicado su renuncia a recoger el acta en el Congreso en una comparecencia sin preguntas en la que no ha hecho ninguna referencia a los últimos resultados electorales del partido ni su línea política.

En la sala, estaban presentes dos de los nuevos diputados del partido, el valenciano Carlos Flores y el electo por Badajoz Ignacio de Hoces, y también dos de los que fueron sus apoyos en la pasada legislatura y que no lograron acta en los últimos comicios, Inés Cañizares y Víctor González.

AGRADECIMIENTO A ABASCAL

En su intervención, Espinosa de los Monteros ha dado las gracias a su familia, a los votantes de Vox, a simpatizantes, afiliados y voluntarios, al personal del Congreso y al grupo parlamentario, a los cargos orgánicos de su partido y, en especial, al líder, Santiago Abascal. "Sin él esta aventura habría sido imposible", ha subrayado, antes de señalar que tiene la "esperanza" de verlo "más pronto que tarde" en el Palacio de la Moncloa.

Además de Abascal, Espinosa ha nombrado a tres de los miembros de la cúpula de Vox que son los integrantes del Comité de Acción Política: el portavoz y eurodiputado, Jorge Buxadé; el secretario general, Ignacio Garriga; y el vicesecertario de Comunicación, Manuel Mariscal.

El hasta ahora dirigente de Vox ha asegurado que ser diputado ha sido el mayor "honor" de su vida profesional y ha destacado la oportunidad de haber podido acudir a las recepciones en el Palacio Real con motivo del 12 de octubre. Y ha enviado un mensaje a todos los seguidores de Vox. "Gracias y, por favor, mantened bien alto el ánimo porque la misión merece la pena".

También se ha acordado de los periodistas, con quien ha reconocido que la relación "no siempre ha sido fácil" pero a los que ha pedido un mejor trato para Vox ahora que "pese a todo está plenamente consolidado como tercer partido de España".

"PRESENTE Y PASADO" DE VOX

Espinosa de los Monteros ha insistido en los elogios a los miembros del grupo parlamentario de Vox en la pasada legislatura --"el más extraordinario que he visto jamás"-- y ha destacado de todos sus miembros virtudes como la formación, el talento, la disciplina o el compañerismo".

En este escenario ha incluido al "presente y pasado" del partido y ha agradecido especialmente su labor a Abascal, con quien empezó a colaborar en el año 2012 e la Fundación DENAES y después participó en la creación de Vox. "Hemos podido hacer cosas increíbles gracias a que no sabíamos que era imposible", ha rememorado.

También ha tenido palabras para los "ataques" que denuncia haber sufrido. Pese a todo, ha asegurado que "todo ha merecido la pena porque España siempre merece la pena", en una despedida con "optimismo" ante la convicción de que España tendrá "un futuro mejor". "Estoy convencido de que pese a la gloriosa historia común que tenemos, los mejores días de España quedan por delante", ha vaticinado.