AMP.- EEUU.- El Partido Republicano elige a Steve Scalise como candidato a presidir la Cámara de Representantes

El Partido Republicano de Estados Unidos ha elegido este miércoles por medio de una votación secreta al líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, como candidato a presidir la sala en sustitución de Kevin McCarthy, expulsado del cargo a comienzos de octubre tras aprobarse una moción de censura.

Scalise se ha impuesto con 113 votos republicanos a su rival, el representante por Ohio Jim Jordan. Cualquiera de los dos necesitaba el apoyo de la mayoría de sus compañeros de partido para ser designado candidato, mientras que para presidir la cámara deberá obtener 217 votos.

A pesar de contar con el apoyo de la mayoría de los republicanos de la Cámara, Scalise no tiene garantías de ser designado como presidente de la Cámara de Representantes. Alguno de los congresistas que ha apoyado a Jordan ha adelantado ya que no votará a favor de Scalise en la elección final, de la cual se desconoce aún fecha, según recoge la cadena de noticias CNN.

En este sentido destaca la ultranacionalista representante por Georgia Marjorie Taylor Greene, quien ha asegurado que el proyecto de Jordan era más "sólido" para el país. "Un plan detallado sobre cómo avanzar. No hemos escuchado ese plan a Steve Scalise", ha manifestado.

Asimismo, Greene ha argumentado que Scalise está "pasando por su propia batalla contra el cáncer", y le ha animado a centrar sus esfuerzos en superar la enfermedad. "Me cae bien Steve, y me cae tan bien que me gustaría verle poner todo su esfuerzo en vencerlo (el cáncer)", ha añadido.

Las dudas al respecto de que Scalise pueda contar con los apoyos necesario son tales que el propio Jordan ha salido al paso para pedir a sus compañeros de partido que cierren filas en apoyo al candidato, llegando incluso a contactar personalmente con aquellos congresistas más críticos, según fuentes de la mencionada cadena.

De contar con el apoyo de todos sus compañeros en la Cámara, Scalise obtendría holgadamente la cantidad mínima de votos. Sin embargo, el partido ha protagonizado varios episodios de divisiones internas en los últimos tiempos, el último de ellos fue precisamente la expulsión de McCarthy, que contó con el apoyo de los demócratas y algunos congresistas del ala dura del Partido Republicano.

El propio McCarthy fue víctima de estas divisiones ya en enero de este año, cuando necesitó de más de 14 votaciones para hacerse con los apoyos necesarios para ser nombrado como presidente de la Cámara de Representantes ante la negativa de algunos de los congresistas republicanos que menos de ocho meses después apoyaron su expulsión.