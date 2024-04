AMP.- Ecuador.- La OEA condena "enérgicamente" y por amplia mayoría el asalto a la Embajada de México en Ecuador

Ecuador denuncia el "abuso" del asilo diplomático y acusa a México de inmiscuirse en cuestiones internas

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado por amplia mayoría una resolución en la que condena "enérgicamente" la irrupción de las fuerzas de seguridad ecuatorianas en la Embajada de México en Quito y recuerda la inviolabilidad de las legaciones diplomáticas y de su personal.

El texto ha salido adelante con 29 votos a favor y un sólo voto en contra, el de Ecuador. El Salvador se ha abstenido en la votación de este texto, que emplaza al diálogo de las autoridades ecuatorianas y mexicanas para resolver la crisis de manera "constructiva" y deja abierta la puerta a "nuevas medidas" si fuese "necesario" en el futuro.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ya había advertido el martes del riesgo de que el asalto a la Embajada siente un "precedente", dando por hecho que la irrupción policial para detener al exvicepresidente Jorge Glas supuso una violación del Derecho Internacional.

La amplia mayoría de países del bloque, entre ellos Estados Unidos, ha insistido este jueves en su condena a la intervención del viernes, independientemente de las sospechas que pudiesen pesar sobre Glas. México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador por este hecho, justificado en cambio por el Gobierno de Daniel Noboa.

El viceministro de Exteriores ecuatoriano, Alejandro Dávalos, ha insistido este jueves en algunos de los principales argumentos de Quito, incluida la necesidad de combatir la "corrupción" y la "inmunidad" y actuar ante el supuesto "peligro inminente" de fuga de "un delincuente común".

En este sentido, ha alegado que la Convención de Viena también establece comportamientos que son "inaceptables" en términos de relaciones diplomáticas, ya que el personal diplomático debe respetar las normas del Estado de acogida y la "no injerencia" en asuntos internos.

Dávalos, que ha llamado a "no abusar" del asilo diplomático --régimen bajo el que Glas se encontraba refugiado en la Embajada mexicana-- y a no realizar este tipo de concesiones sobre personas ya condenadas. De hecho, ha lamentado que la OEA no condene también a México por sus "múltiples violaciones" a los principios del Derecho Internacional.

Como ejemplo de la supuesta "intromisión", Ecuador ha difundido ante la OEA un vídeo con una sucesión de declaraciones públicas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Dávalos ha abogado no obstante por una "solución pacífica y negociada" de las diferencias con México, un "pueblo hermano".