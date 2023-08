AMP.- Desmantelado un grupo pionero en estafar mediante el empeño de monedas y lingotes de oro falsos

Empeñaban enseres como si de oro macizo se tratara como prenda de garantía a la hora de recibir préstamos monetarios en los montes de piedad

La Policía Nacional ha desmantelado por primera vez en Madrid un grupo dedicado a estafar mediante monedas y lingotes de oro falsificados que entregaban a los montes de piedad, ha informado este miércoles el jefe del grupo de investigación del caso.

Los detenidos empleaban estos enseres como si de oro macizo se tratara para empeñarlos y recibir a cambio préstamos monetarios. De esta manera lograron estafar cerca de 30.000 euros.

La investigación se inició a principios de este mes cuando se recibió una denuncia en la que un varón había entregado al monte de piedad de Caja Madrid monedas falsificadas recibiendo por ellas un préstamo de aproximadamente 6.000 euros.

Avanzadas las primeras pesquisas los agentes comprobaron que otro monte de piedad de la capital, el de la Caixa, igualmente había sido víctima recibiendo otras 11 monedas por las que recibió unos 8.000 euros. Fue el mismo varón pero en esta ocasión acudió acompañado de otra persona y efectuó una transacción de las mismas características entregando las monedas.

Los delincuentes habían conseguido buena calidad en su falsificación, de tal forma que lograron colar esas monedas en un primer momento en ambas montes de piedad. Pero luego advirtieron que las monedas empeñadas como de 25 kilates en realidad tenían 18. Finalmente, en pruebas más exhaustiva comprobaron su falsedad.

Y al advertir que las mismas personas llegaron varias veces, los responsables de los montes de piedad avisaron a los agentes. Una vez que los policías identificaron a los presuntos autores de estas estafas como al responsable que presuntamente facilitaba estas falsificaciones dieron inicio el operativo policial.

Uno de los detenidos fue sorprendido por los agentes cuando se disponía a realizar un nuevo empeño. En ese momento portaba entre sus pertenencias 12 monedas, por cada una de ellas podría haber llegado a recibir 800 euros.

La Policía llevó a cabo un registro en la vivienda que compartían dos de los detenidos y era considerada por los agentes como el centro de operaciones. Pero todavía no saben si era allí donde creaban las monedas falsas con algún tipo de plancha, que no ha sido encontrada. No obstante, allí hallaron cristal de plata, otros materiales, un soplete, un revólver y munición.

La investigación finalizó con la desmantelación del grupo y la detención de tres personas como presuntos autores de un delito de estafa, falsificación de moneda y tenencia ilícita de armas, ya que se pudo incautar un revólver y munición en la vivienda. El tercer detenido es un familiar de los dos primeros, con el que compartían piso.