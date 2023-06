AMP.- Cumbre UE.- Stoltenberg defiende que la urgencia es apoyar a Ucrania más que discutir su entrada en la OTAN

Los bálticos piden un calendario claro y recalcan que la adhesión de Kiev es la mejor garantía de seguridad

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este jueves que la urgencia para los aliados debe ser apoyar a Ucrania frente a la invasión militar rusa para que prevalezca como nación, más que discutir su entrada en la OTAN.

En declaraciones a la llegada a la cumbre de líderes europeos en Bruselas, en la que participa en una comida informal, el jefe político de la OTAN ha afirmado que la "urgencia" de los aliados de la OTAN y los socios de la UE es apoyar a Ucrania en su lucha contra el ataque militar ordenado por Vladimir Putin en febrero de 2022.

"Todos los miembros de la OTAN están de acuerdo en que las puertas están abiertas y que será un miembro de la alianza y no es cosa de Rusia sino de los aliados y Ucrania decidirlo", ha indicado, señalando que la próxima cumbre de Vilna, en Lituania, será el momento en el que los aliados discutan las aspiraciones de Kiev pero en todo caso ha evitado aclarar si la organización ofrecerá plazos para su ingreso.

"Lo más importante, inmediato y urgente es apoyar a Ucrania para asegurar que prevalece como nación independiente y soberana en Europa, porque si no logramos eso no hay adhesión que discutir", ha asegurado el ex primer ministro noruego.

BÁLTICOS PIDEN UN CALENDARIO CLARO PARA LA ADHESIÓN

La situación en Ucrania y las posibles garantías de seguridad para reforzar su Defensa de futuros ataques de Rusia ha copado parte de las declaraciones de los líderes a su llegada a la cumbre. En este sentido, la primera ministra estonia, Kaja Kallas, ha subrayado que la garantía que "de verdad funciona" y es "la más barata" es la entrada en la OTAN, si bien ha reconocido que esto "no puede pasar" mientras el país siga en guerra.

"Tenemos que acordar en la cumbre de la OTAN un calendario claro para Ucrania, le tenemos que dar luz al final del túnel", ha asegurado la dirigente estonia.

Por su lado, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha incidido en esta idea, defendiendo que hay que ofrecer a Ucrania un "camino claro" a la OTAN. "Todos entendemos que ahora no es posible hablar de la entrada como estado de pleno derecho por la guerra, pero no es suficiente repetir las mismas fórmulas", ha señalado, pidiendo superar el tradicional lenguaje respecto a la perspectiva euroatlántica de Kiev.

"Una vez que termine la guerra, deben formar parte de la OTAN para garantizar la paz en el futuro", ha opinado el primer ministro letón, Krisjanis Karins, subrayando que ahora Ucrania necesita "viviendas, escuelas, hospitales y encontrar una base legal para movilizar los activos rusos y hacer que Rusia pague por los daños que está causando".

El dirigente báltico ha insistido eso sí en que la mejor garantía de seguridad posible para Ucrania es su ingreso en la alianza atlántica, una vez termine la guerra, "Es lo que necesita Ucrania y el resto de Europa", ha afirmado.

De su lado el primer ministro finlandés, Petteri Oppo, ha asegurado que Ucrania es la principal preocupación del país y ha defendido mantener el apoyo el tiempo que haga falta y enviar señales de apoyo claras al pueblo ucraniano, insistiendo en que reforzar las sanciones "mandaría un mensaje claro de que Putin no ganará la guerra".

En las conclusiones de la cumbre, ya encauzadas por los Veintisiete, los líderes se comprometen a trabajar en "futuros compromisos de seguridad" para Ucrania. En qué consistirá esta ayuda a largo plazo o de qué instrumentos tirará la UE es uno de los asuntos sobre la mesa cuando se aborde el conflicto en Ucrania.

A juicio del Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, esto implicará inversiones a largo plazo en las capacidades militares ucranianas. "Esto significa que el apoyo militar a Ucrania tiene que ser a largo plazo", ha señalado, insistiendo en que "durante la guerra y después de la guerra, la UE tiene que hacer que Ucrania pueda defenderse".

Mientras tanto, el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, ha informado de que ha mantenido una llamada telefónica con el secretario general de la OTAN y que Kiev "sigue trabajando activamente" con los aliados para "convencerles" de que arrojen claridad sobre su pertenencia a la organización militar.