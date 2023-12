AMP.- Cumbre UE.- Orbán se ausenta de la votación en la que los líderes de la UE dan 'luz verde' a adhesión de Ucrania

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se ha ausentado este jueves de la cumbre de líderes de la Unión Europea para evitar así frustrar la decisión de abrir negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, un paso que sí respaldaban los otros 26 Estados miembros, en una maniobra pactada con el resto de jefes de Estado y de Gobierno.

Fuentes comunitarias explican que la 'luz verde' a abrir negociaciones con Ucrania y Moldavia se ha tomado finalmente sin el primer ministro húngaro, que se salió "momentáneamente" de la sala. Esta táctica sin precedentes ha sido "acordada previamente y es constructiva", según añaden las fuentes.

De esta forma, la UE ha salvado la unanimidad requerida para tomar la decisión, al tiempo que Budapest insiste en que no ha apoyado una decisión que viene semanas criticando y que amenazaba con bloquear la cumbre. "Hungría no quiere participar en una mala decisión", ha explicado Orbán en un video en redes sociales.

En el mismo, señala que la posición de Budapest es "clara" e insiste en que Kiev no está preparada para abrir negociaciones de acceso al bloque. "No tiene ningún sentido, es irracional y una decisión incorrecta empezar las negociaciones con Ucrania bajo estas circunstancias. La posición de Hungría no cambiará", ha apuntado.

Así las cosas, el líder magiar ha explicado que frente a la insistencia del resto de países de la UE, ha decidido que los 26 "debían ir por su cuenta" y Hungría no participaría en una decisión que no comparte. "Es por esta razón que Hungría no ha tomado parte de la decisión de hoy", ha explicado.

La cumbre antes de Navidad estaba llamada a dar el paso con Ucrania y Moldavia. Ambos países solicitaron su ingreso en la UE a raíz del ataque ruso contra Ucrania en febrero de 2022. Kiev y Chisináu recibieron el estatus de candidato tan solo cuatro meses después en junio, cuando fijó unas reformas prioritarias para dar 'luz verde' a las negociaciones de adhesión.

Varios dirigentes europeos han tachado de histórica la cumbre por el calado de las decisiones que estaban encima de la mesa. Finalmente la cita ha forjado, sin Hungría, el compromiso de abrir negociaciones con Kiev siguiendo de esta manera la recomendación de la Comisión Europea que apuntaba en esta dirección.