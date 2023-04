AMP.- Cuba.- El presidente de Cuba es reelegido en el cargo para un segundo mandato

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha sido reelegido en el cargo para un segundo mandato en una votación ante la nueva Asamblea Nacional del Poder Popular, que ha echado a andar este miércoles tras los resultados de las elecciones del pasado 27 de marzo, en las que el oficialismo se hizo con el control absoluto del principal órgano legislativo.

"Cuba defiende el partido único porque está en la raíz de nuestra historia", ha indicado Díaz-Canel tras ser reelegido, agregando que ahora "toca vencer obstáculos", en referencia a las sanciones económicas contra la isla.

Según ha informado la presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), Alina Balseiro, un total de 459 miembros de la Asamblea han decidido dar el visto bueno al presidente, el 97,66 por ciento, mientras que 439 votos han validado en el cargo al vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, con el 93,4 por ciento del total, ha recogido Cubadebate.

Por otro lado, 443 miembros han ratificado a Esteban Lazo como presidente de la Asamblea, quien ha señalado tras ser reelegido que reafirma su "compromiso" con el pueblo cubano y "con la Revolución", mientras que Ana María Machado continuará en el cargo como vicepresidenta del organismo.

Asimismo, se ha aprobado por unanimidad el gabinete de ministros actual, con la incorporación de tres nuevos nombres: Nayma Trujillo Barreto, al frente del Ministerio de Educación, Vladimir Regueiro Ale como titular de Finanzas y Walter Baluja García como ministro de Educación. La Asamblea también ha votado la composición del Consejo de Estado.

Pese a que no ha habido anulación de papeletas, se han contabilizado dos votos en blanco. La disidencia, que no reconoce la legitimidad de estos procesos, ya que la oposición no cuenta con representación en la Asamblea, ha intentado en las últimas citas electorales potenciar la abstención.