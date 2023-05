AMP.- Colombia.- Petro aclara desde España que su llamamiento a la "revolución" no supone defender la violencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha matizado este martes desde España, país al que ha llegado en visita oficial, que su encendido discurso del Primero de Mayo en el que abogaba por la movilización en las calles y por la "revolución" no implica un llamamiento a la violencia.

"Ahora queremos que esos cambios tengan el respaldo, queremos saber si eso existe. Ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no hay un respaldo popular a esos cambios no se pueden imponer. Y el llamado a la presencia de la población en las calles, en las plazas, no es un llamado a la violencia", ha apuntado Petro en declaraciones a la prensa.

Además ha rechazado que haya pedido atacar a las instituciones y ha subrayado que el objetivo es utilizar esas instituciones para impulsar cambios. "Indudablemente queremos cambios y por eso fuimos elegidos. Los cambios implican cambios de normas (...) Ahora, queremos que esos cambios tengan el respaldo popular; ningún cambio se puede presentar en una sociedad si no cuenta con el respaldo popular, no se pueden imponer", ha argumentado.

Para Petro se trata solo de una expresión ciudadana y pacífica para apoyar los cambios necesarios en el país porque, según él, a través de las manifestaciones se reduce la violencia en Colombia.

El dirigente ha apuntado que sus palabras pudieron ser malinterpretadas porque nunca hizo un llamado a la violencia y que en Colombia se debe entender que "la voluntad popular" se debe respetar.

Petro ha respondido así a la polémica generada tras su intervención del lunes desde el balcón de la Casa de Nariño, sede de la Presidencia colombiana, en la que pidió la movilización popular.

"No basta con ganar en las urnas. El cambio social implica una lucha permanente y la lucha permanente se da con un pueblo movilizado y al frente de ese pueblo tiene que estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase obrera. El intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución", dijo. La oposición, que siempre le ha reprochado su pasado como miembro de la guerrilla M-19, ha calificado el discurso de "amenazante" y "antidemocrático".

En cuanto a las negociaciones de paz con el ELN ha destacado la necesidad de acordar un cese el fuego "regionalizados" y "periodizados" para que posteriormente se vayan extendiendo por todo el país conforme se genere confianza.

Asimismo ha destacado la importancia de su visita a España y sus "amplias espectativas" porque España va a ejercer la presidencia de turno del Consejo de la UE. "Prácticamente estamos visitando (a) las personas que van a dirigir toda Europa. La reunión entonces es con toda Europa", ha resaltado.

También se ha referido a una cumbre ente la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que "hace mucho tiempo que no se hace" y que impulsaría "un camino de interrelación entre Europa y América Latina nuevo y más poderoso". Petro planteará en ese contexto un nuevo tipo de inversiones, de "sociedad", siempre dentro del contexto de la "superación de la crisis climática".

Petro y su esposa, Verónica Alcocer, han llegado este martes al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde han sido recibidos con honores militares. Después Petro se ha trasladado a la sede de la Embajada colombiana en Madrid, donde ha visitado la 6ª Feria de Servicios, una muestra de emprendedores colombianos en Madrid.