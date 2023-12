AMP.- El CIS de diciembre sitúa de nuevo al PP en cabeza, pero rebaja a 1,4 puntos su ventaja sobre el PSOE

Sumar, todavía con Podemos se sitúa tercero con un 11,8% mientras que Vox un punto y medio marca su peor dato

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de diciembre vuelve a situar en cabeza al PP por segundo mes consecutivo, con una estimación de voto del 33,2%, pero rebaja a 1,4 puntos su ventaja sobre el PSOE frente a los 2,6 puntos que había hace un mes.

Y es que, con relación al CIS de noviembre, hecho en plenas negociaciones de la amnistía, los 'populares' bajan siete décimas y los socialistas suben medio punto.

La encuesta, la primera tras la investidura de Pedro Sánchez y la formación del nuevo Gobierno de coalición, se basa en 4.613 entrevistas telefónicas realizadas los siete primeros días de diciembre,

EL PP YA TIENE UN VOTO DECLARADO DEL 25%

Al preguntar a los entrevistados qué votarían si mañana hubiera elecciones, uno de cada cuatro (25%) ya adelanta su apoyo a las listas del PP, frente a un 23,1% que tiene decidido votar al PSOE, un 10,8% a Sumar y un 6,7% a Vox. Pero hay un 16% que no sabe o no contesta y otro 7,2% que asegura que no votaría.

Con los datos del conjunto de la encuesta y la fórmula de estimación de voto de los sociólogos Antonio Alaminos y José Félix Tezanos (presidente del CIS), el instituto público concluye que el PP tiene un respaldo del 33,2%, siete décimas menos que su récord del pasado noviembre, pero casi un punto más que en las generales del 23 de julio, que ganó con un 33%.

El PSOE, por su parte, sube hasta el 31,8%, medio punto más que en noviembre y un porcentaje similar al que cosechó en los comicios de julio. Con ello recorta a 1,4 puntos su desventaja con el PP respecto al CIS anterior.

La tercera plaza es para Sumar, a quien el CIS otorga una estimación de voto del 11,8%, la misma que el mes anterior, incluyendo ahí a todos los partidos que firmaron la coalición, y también Podemos, que rompió con el proyecto de Yolanda Díaz el 5 de diciembre, cuando se estaban terminando las entrevistas del barómetro.

Vox queda cuarto con un respaldo estimado del 8,5% registrando una caída de 1,5 puntos en un mes y marcando su peor registro desde su entrada en el Parlamento. En las generales de julio fue tercero con un 12,4%.

Ello provoca que los dos partidos del Gobierno de coalición superan a la suma de PP y Vox, con un 43,65 frente a un 41,7%, dando la vuelta a lo que ocurrió en las generales.

YOLANDA DÍAZ VUELVE A SER LA MEJOR VALORADA

Además, el socialista Pedro Sánchez sigue siendo el político preferido para presidir el Gobierno, con un respaldo del 27,9% frente al 16,5% que menciona al 'popular' Alberto Núñez Feijóo.

El presidente del Gobierno cuenta con bastante o mucha confianza del 30,9% de los entrevistados, frente a un 67,3% que desconfía de él, pero el líder del PP obtiene peores resultados; un 72,3% tiene poca o ninguna confianza en él por un 26% que se fía mucho o bastante.

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, vuelve a ser la política mejor valorada, con una nota de 4,46 puntos frente al 4,29 de Sánchez y 4,14 de Núñez Feijóo. Muy lejos queda Santiago Abascal con una nota de 2,76.