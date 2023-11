AMP.- Borrell admite preocupación por la amnistía: "Quienes saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso"

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha admitido este lunes su "preocupación" por los acuerdos alcanzados por el PSOE con Junts y ERC para una ley de amnistía que facilite la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

"Aquí y ahora no es el momento pero todos los que me conocen y saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso", ha asegurado en declaraciones desde Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE.

El exministro español ha afirmado que no conoce los detalles todavía de la ley de amnistía, pero ha reconocido que los acuerdos alcanzados con ERC y Junts "provocan alguna o bastante preocupaciones". "Es un tema complejo y difícil sobre el cual en su momento, no ahora, me expresaré", ha indicado el jefe de la diplomacia europea.

El PSOE registrará inminentemente la ley que favorecerá a los implicados en el proceso independentista en Cataluña. La ley abarcaría a los dirigentes del 'procés', a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista o a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic.

Durante su tiempo como titular de Exteriores, Borrell hizo de la lucha contra el relato independentista uno de sus banderas y en distintos foros y visitas internacionales se dedicó a desmontar los argumentos independentistas, a los que acusó de "mentir durante años" y presentarse como víctimas.

Insistió en que la separación de Cataluña del resto de España tendría "costes muy elevados a corto plazo" y fue crítico con la idea de un mediador entre el Gobierno y los independentistas, apuntando que solo pretendía internacionalizar el conflicto y hacer paralelismos con conflictos como Kosovo o Bosnia.