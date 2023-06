AMP.- Bielorrusia.- Lukashenko advierte de que "no dudará" en usar las armas nucleares rusas en respuesta a una agresión

El presidente bielorruso incide en la importancia de impulsar la fabricación nacional de armamento y municiones

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha advertido este martes de que "no dudará" en hacer uso de las armas nucleares que Rusia desplegará "en los próximos días" en territorio bielorruso en respuesta a una eventual agresión.

Lukashenko ha explicado que está justificado el despliegue de este tipo de arsenal para evitar que "ni un solo pie de algunos de esos bastardos se pose en suelo bielorruso", según recoge la agencia Belta.

"Dios no quiera, que tenga que tomar la decisión de usar estas armas en tiempos modernos. Pero no lo dudaremos, si hay una agresión contra nosotros", ha dicho el mandatario bielorruso durante una reunión de trabajo en Minsk.

"La respuesta será inmediata. Ya lo he dicho varias veces antes", ha enfatizado Lukashenko, quien, no obstante, confía en que no haya nadie que "quiera pelear contra un país que tiene un arma así", recalcando que son de "disuasión".

Lukashenko ha señalado que en los próximos días llegará el armamento cedido por Rusia. "Todo está listo (...) Incluso los rusos, cuando llegaron, se quedaron boquiabiertos", ha destacado.

La semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia a partir del 7 de julio, como parte de una petición del propio Lukashenko, que solicitó la presencia "táctica" y "disuasoria" de este tipo de arsenal, siguiendo "el ejemplo de Estados Unidos y sus aliados". Este envío se suma al del sistema de misiles 'Iskander', que puede portar ojivas nucleares.

ARMAMENTO DE PRODUCCIÓN NACIONAL

Por otro lado, Lukashenko ha incidido en la importancia de que Bielorrusia impulse la fabricación nacional de armamento y municiones y, en esta línea, ha confirmado que la industria armamentística del país pronto se organizará para tal producción.

Además, ha remarcado que el Ejército de Bielorrusia necesita de armamento de alta precisión, pero también de armas más simples, como metralletas o lanzagranadas. "Resuelven grandes problemas", ha defendido el mandatario bielorruso.

"No digo que no se necesiten (armas de alta precisión). Son necesarias. Pero sin estas (armas propias más simples) no habrá victoria en el frente", ha zanjado el presidente Lukashenko, según recoge la agencia de noticias BelTA.