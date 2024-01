AMP.- PP balear reclama a Vox que arregle su situación interna y evita pronunciarse sobre cualquier otro escenario

El portavoz del PP cree que unas nuevas elecciones beneficiarían al PP y recalca que Vox se comprometió a asegurar una mayoría

El portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, ha reclamado este miércoles a Vox que arregle su situación interna, evitando así pronunciarse sobre cualquier otro escenario, aunque sin cerrarse a negociar ni con el Grupo Parlamentario liderado por Idoia Ribas ni con los no adscritos.

En una comparecencia tras la Junta de Portavoces, Sagreras ha insistido en todo momento en que "el problema lo tiene Vox" y no el PP. Se ha mostrado muy cauteloso sin pronunciarse sobre situaciones futuribles, como con quién negociará el PP si culmina la expulsión del bloque de Idoia Ribas de Vox o a quién apoyará como candidato a la presidencia del Parlament si Gabriel Le Senne es cesado.

En estas declaraciones, Sagreras ha insistido en que en el acuerdo de investidura Vox se comprometía a garantizar con sus diputados una mayoría cualificada para aprobar las iniciativas pactadas, preguntándose si Vox "está en disposición" de afirmar que puede cumplir con ese compromiso.

Con todo, Sagreras no ha aclarado a quien se refiere al decir "Vox" en esa afirmación: si el partido o el grupo parlamentario. "Es una buena pregunta", ha ironizado, censurando el "espectáculo lamentable" que están viviendo.

En cualquier caso, Sagreras sí ha reconocido que es una situación "complicada" y apuntado que el acuerdo se firmó con Idoia Ribas como portavoz del grupo parlamentario.

Con todo, Sagreras no se ha cerrado a negociar tanto con el bloque de Ribas como con los no adscritos como ya ocurrió con la aprobación de los presupuestos, que apoyó el exdiputado de Vox Xisco Cardona: "Bienvenidos sean los diputados, sean del ámbito que sean, que quieran dar apoyo a nuestras propuestas". Además, Sagreras entiende que cualquier iniciativa que se plantee en los términos del acuerdo original con Vox debería contar automáticamente con el apoyo de todos ellos.

CANDIDATURA A LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENT

Por otra parte, Sagreras no ha querido desvelar cuál sería el posicionamiento del PP respecto a una candidatura del bloque de Idoia Ribas a la presidencia del Parlament.

El portavoz 'popular' se ha justificado en que están a la espera de informes jurídicos sobre quiénes pueden designar candidatos, si bien en todos los escenarios posibles el Grupo Parlamentario Vox puede presentar un candidato propio.

En un momento dado Sagreras ha deslizado que el acuerdo con Vox establecía que el presidente del Parlament "sería del Grupo Parlamentario Vox", pero preguntado al respecto se ha limitado a insistir en que la postura del PP es que Vox arregle su situación interna y que "cuando estén los informes" el PP estará "en disposición de saber" si Vox puede cumplir con su compromiso y garantizar la mayoría absoluta.

CREE QUE UNAS ELECCIONES ANTICIPADAS BENEFICIARÍAN AL PP

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sagreras también se ha referido a la posibilidad de una convocatoria electoral anticipada que trajo al debate el vicepresidente de Vox en Baleares, Fulgencio Coll.

El portavoz 'popular' se ha mostrado convencido de que ese escenario beneficiaría al PP pero que hoy por hoy es imposible, ya que por ley no podría hacerse hasta dentro de varios meses.

Asimismo, el diputado ha desvinculado la situación en el Parlament con los acuerdos entre PP y Vox en Consells y ayuntamientos.

Por último, respecto a la propuesta de reforma del reglamento para que los diputados expulsados de sus partidos pasen a ser no adscritos, Sagreras no la ha valorado excusándose en que todavía no la han podido estudiar "detenidamente". El diputado ha dicho que les "cuesta pensar que se tenga que modificar" para "un caso en concreto" pero no ha desvelado si en el próximo pleno permitirán que se tenga en consideración: "Quedan muchos días de aquí al martes".