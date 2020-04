AMP.- Ayuso comparece este miércoles en la Asamblea para dar explicaciones sobre su gestión

Estará acompañada por el vicepresidente y todos sus consejeros

La Asamblea de Madrid celebra este miércoles un Pleno presencial con un único punto del orden del día, que es la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para informar sobre la pandemia del coronavirus, donde estará acompañada por el vicepresidente regional, Ignacio Aguado y todos sus consejeros.

Esta comparecencia a petición propia en Pleno había sido requerida en diversas ocasiones por los grupos de la oposición, que en determinados momentos de la crisis sanitaria han afeado a la presidenta falta de "transparencia".

Ayuso que ha defendido siempre que su interlocución con el resto de partidos ha sido constante, mediante reuniones, videoconferencias y cartas, pidió también, posteriormente, su comparecencia.

En un primer momento, su comparecencia iba producirse en el Pleno del pasado 24 de abril pero la jefa del Ejecutivo autonómico solicitó que se produjera en una sesión similar al Debate del Estado de la Región, es decir, con tiempos más ampliados.

Así, este miércoles se producirá un debate que comenzará a las 10 horas, con una presencia reducida de diputados proporcional al número de escaños en la Cámara de los grupos parlamentarios. Además, todos los consejeros que conforman el Equipo de Gobierno podrán asistir, aunque no vayan a intervenir.

Díaz Ayuso dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos para realizar una intervención inicial, a la que responderán los seis portavoces de los grupos con 30 minutos cada uno. La presidenta tendrá un turno de réplica de 45 minutos para cada uno. Los portavoces contarán cada uno con otros 15 minutos para contestar a la jefa del Ejecutivo regional, quien tendrá el mismo tiempo para volver a intervenir.

A las 12 horas, se guardará un minuto de silencio en memoria y tributo a los fallecidos por el Covid-2019 en la Comunidad de Madrid y el resto de España.

DEFENSA DE SU GESTIÓN

La dirigente madrileña ha defendido en multitud de ocasiones que la Comunidad de Madrid fue una de las primeras autonomías en tomar medidas, como el cierre de los centros de día y el de los colegios los primeros días del marzo, y que fue su iniciativa la que ayudó a "despertar" al resto del país.

A pesar de esto, con un total de 8.048 fallecidos por Covid-19 hasta este martes, la presidenta regional también ha entonado el 'mea culpa' y ha asegurado que se habrían salvado muchas vidas si se hubiera actuado mucho antes. "No hay día que no me levante pensando si me podría haber adelantado a la pandemia", reconoció públicamente.

Durante esta crisis sanitaria, que Ayuso tuvo que gestionar durante más de un mes aislada por su positivo en Covid-19, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha algunas iniciativas pioneras en el país como los hoteles medicalizados, donde se alojan pacientes y sanitarios, así como el hospital provisional de Ifema.

Además, el Gobierno autonómico, de la mano del Ministerio de Defensa, ha habilitado tres morgues provisionales: el Palacio de Hielo de Madrid, el Palacio de Hielo de Majadahonda y el Instituto de Medicina Legal de Valdebebas. Este último es el único que continúa en funcionamiento.

Por otra parte, el principal problema en la región, ha sido las residencias de mayores, en ellas han muerto, según los últimos datos del Gobierno regional, un total de 7.092 muertos personas.

El agravamiento de la situación llevó a que, semanas después de estallar la crisis sanitaria, la presidenta quitase las competencias exclusivas en la materia al consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, (Ciudadanos) y pusiese a trabajar también en ellas a las consejerías de Justicia y Sanidad, bajo la dirección de esta última.

PREPARAR LA DESESCALADA, PIDE UNIDAS PODEMOS

El portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, no está de acuerdo con que todo el Gobierno asista a la comparecencia de Ayuso "cuando otros diputados tienen el perfecto derecho de estar ahí y no van a poder hacerlo".

"Ha habido un cambio de criterio de condiciones de seguridad que sirve para hacer una imagen de arrope a la presidenta que no necesita porque ella se basta y se sobra para contestar a las preguntas de la oposición. El Gobierno podría estar mientras reuniendo al comité de expertos que tiene para preparar la desescalada y empezar a adoptar medidas", ha sostenido.

Fuentes socialistas también han lamentado que en la Mesa de la Asamblea se haya impuesto "el criterio ejecutivo frente al legislativo". "Nosotros teníamos una posición que no fue casi escuchada que era que la asistencia fuera limitada como en el Congreso", han expuesto.

Decisión que, a su juicio, se contradice con la "teoría" del presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, "que le preocupaba la salud de los diputados y trabajadores y hoy ya no le vale".Además, han insistido en que el nuevo reglamento "solo permite que intervenga un miembro del Gobierno por punto, por lo que no hay lugar a la intervención de los consejeros". "¿Si no van a intervenir, por qué asisten?", se han preguntado.

"APRENDER DE LOS ERRORES", PIDE MÁS MADRID

Por su parte, el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha indicado que espera que en el Pleno Ayuso reconozca que han llegado a esta crisis "en las peores condiciones posibles", que tienen que "aprender de los errores" y que les diga cómo va a paliar el Gobierno la crisis social que se avecina en los próximos meses".

"Con el plan de desescalada cruzamos los dedos para que Ayuso no utilice un tema con el que nos jugamos la vida para seguir buscando camorra con el Gobierno central. Que nos diga cómo va a evitar que se nos vuelva a juntar el hambre con las ganas de comer, es decir, un nuevo rebrote del virus con unos servicios públicos absolutamente mermados", ha concluido.

Asimismo, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha lamentado que este miércoles se vaya a celebrar un Pleno con 40 diputados, lo que supone "un mal ejemplo" por parte de los políticos hacia los madrileños.

"Nosotros habíamos propuesto un Pleno reducido y que los miembros del Gobierno asistieran desde la Tribuna. Nos parecía lo más prudente y respetuoso con todos los diputados. PP y Cs con su mayoría van a celebrar este pleno con 40 diputados", ha criticado. A su juicio, se trata de un "mal ejemplo" para los madrileños "a los que pidieron un esfuerzo brutal confinamiento y cumplir con los aforos".

Por último, desde Ciudadanos, su portavoz, César Zafra, ha solicitado a los grupos parlamentarios de la oposición que dejen a un lado "las luchas partidistas" y que se centren en proponer medidas para paliar la crisis del Covid-19.