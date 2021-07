AMP.- Arrimadas tiene fe en el proyecto de Cs pese a las dificultades y propone aprender de partidos liberales europeos

FOTO: Enlace a fotografía disponible al final del texto.

Reconoce que no han sabido trasladar a la opinión pública los logros y aportaciones de Ciudadanos en los gobiernos de coalición

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este sábado, durante la convención política que el partido celebra este fin de semana en Madrid, que no pierde la fe en el "proyecto liberal" de su partido y que lo que le pasa a Ciudadanos en España es "lo que le pasa a cualquier partido liberal en Europa", haciendo referencia a las dificultades que atraviesa Cs desde hace un tiempo.

Además, ha defendido la gestión de su partido en los lugares donde gobierna y ha gobernado anteriormente. "Ciudadanos ha gobernado muy bien pero no hemos conseguido trasladar a la ciudadanía esas cosas que se han hecho bien. Ese es un elemento de mejora", ha reconocido.

A lo largo de su ponencia en la mesa 'Renovar Europa', Arrimadas ha reiterado la necesidad de los partidos liberales en el panorama europeo ya que, dice, son "fundamentales y decisivos".

"Los liberales europeos están en la convención de Ciudadanos y no de otros partidos porque Cs es el partido liberal europeo y España necesita que Ciudadanos esté los liberales del Parlamento Europeo para garantizar que esas reformas de Europa tengan la perspectiva de España y defiendan los intereses de España", ha remarcado.

En este contexto, ha agradecido la presencia de los ponentes en esta mesa compuesta por el líder del grupo Renew Europe en el Parlamento Europeo, Dacian Ciolos, la eurodiputada húngara Katalin Cseh, del Movimiento Momentum (quien ha intervenido de manera telemática), el diputado del Parlamento alemán Alexander Graf Lambsdorff (FDP, Partido Democrático Liberal), y el eurodiputado de Cs, Luis Garicano.

De igual manera, ha señalado que Cs va a "aprender" de cómo otros partidos liberales europeos "han podido salir adelante" tras un momento complicado y "seguir luchando contra movimientos populistas que quieren socavar el respeto, la justicia y el valor a las instituciones".

En este punto, Arrimadas ha trasladado una pregunta a Lambsdorff sobre cómo su partido resurgió tras perder la representación total en el Bundestag. El político alemán ha explicado que, tras su debacle electoral, la gente pensó que estaban acabados pero que ellos siguieron trabajando a nivel local reconstruyendo el partido para ser "más fuertes" y ahora tienen ocho diputados.

"La gente pensó que estábamos muertos, pero estaban equivocados. Seguimos trabajando a nivel regional y nuestros militantes se mantuvieron fieles sin cobrar por su trabajo. Cuatro años después volvimos mucho más fuertes y en las encuestas estamos mejor que cuando empezamos", ha detallado Lambsdorff.

Por su parte, Dacian Ciolos ha querido remarcar la intención de su partido liberal que es "ser una alternativa real a los viejos partidos" y a sus prácticas de "corrupción y nepotismo".

Ante estas intervenciones, Arrimadas ha señalado que se queda con el aprendizaje de sus compañeros "que han podido salir adelante" ante las complicaciones y "mirar al futuro con ilusión sin perder la fe en este proyecto liberal". "Sentimos la fuerza de la familia liberal y es necesario que te expliquen que no eres tú solo el que ha pasado por eso y que se puede salir de esta situación. Estamos haciendo las cosas como se tienen que hacer", ha remarcado.

EUROPA COMO SIGNO DE IDENTIDAD

En esta convención, la líder del partido naranja también ha defendido el "europeísmo" y lo ha señalado como un "signo de identidad" de su partido. Además, ha destacado la labor de Europa como "fundamental" para "parar el golpe separatista", refiriéndose a la situación en Cataluña, y para "afrontar esta crisis sin precedentes", poniendo en valor los fondos europeos para ayudar a España ante la pandemia.

Asimismo, ha reiterado la importancia de defender el espacio de los liberales europeos como "alternativa al bipartidismo y a la corrupción", aunque, dice, que lo que defiende Cs es una "postura muy difícil". "No es fácil cuando tienes que luchar contra el separatismo y contra el populismo de un extremo y de otro o contra partidos que llevan en las instituciones 40 años", ha manifestado.

En este punto, ha recordado a los presentes todo lo que Ciudadanos "ha conseguido" en los lugares donde gobierna, citando a Andalucía, una región donde, dice, se ha conseguido "un cambio histórico porque ahora es una locomotora económica de España", ha recalcado.

De igual manera, Arrimadas ha querido poner de manifiesto qué pasa cuando Ciudadanos ya no gobierna, como sucede tras las últimas elecciones regionales este año en la Comunidad de Madrid. "En la Comunidad de Madrid, donde gobernábamos muy bien, los datos eran espectaculares pero ya no estamos en el Gobierno y lo primero que ha hecho el PP es controlar la televisión pública", ha criticado.

La líder de la formación naranja ha coincidido con Ciolos en la dificultad de no quedar desdibujados dentro de coaliciones de gobierno con otros partidos. "No es fácil que se vea la impronta, la esencia de Cs, en la coalición cuando eres el partido pequeño", ha admitido, añadiendo, no obstante, que "todo el mundo reconoce la buena labor de gestión" de Ciudadanos.

