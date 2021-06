AMP.- Arrimadas ve "indignante" que Ábalos señale al Tribunal de Cuentas y lo achaca a la denuncia sobre Plus Ultra

Recuerda a los obispos que el perdón exige propósito de enmienda, que no se cumple en el caso de los condenados del procés

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera "indignante" y "una barbaridad" que el el ministro y dirigente socialista José Luis Ábalos haya señalado ahora como "piedras en el camino" las decisiones del Tribunal de Cuentas sobre el proceso independentistas de 2017, y lo achaca a que el Gobierno teme la decisión que deberá adoptar la institución fiscalizadora sobre la ayuda de 53 millones otorgada a la empresa Plus Ultra.

En declaraciones a las puertas del Congreso tras reunirse con asociaciones de gestación subrogada, Arrimadas ha sido preguntada por las palabras del ministro de Transportes en las que, una vez concedidos los indultos a los presos del procés, señala ahora a las resoluciones del Tribunal de Cuentas embargando a políticos independentistas como "piedras en el camino del diálogo" que hay que "desempedrar".

"Es una auténtica barbaridad", ha contestado la dirigente de Ciudadanos, recordando que esta institución también es un tribunal de la jurisdicción ordinaria y que es "de vergüenza" que, en democracia, un Gobierno diga lo que tienen que hacer los tribunales.

ATAQUES PARA QUE NO LE INVESTIGUEN

A su juicio, ese recado de Ábalos puede tener relación con la denuncia que Ciudadanos presentó en el tribunal de Cuentas contra la ayuda que concedió el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra: "No sé si está un poco preocupado y lo que está haciendo es quitarse piedras en el camino para atacar a la institución y que no le investiguen", ha sugerido.

Según Arrimadas, lo que tienen que hacer los demócratas es respetar el trabajo de los tribunales y resulta "indignante" y "una auténtica vergüenza" que el Gobierno "diga a los tribunales lo que tiene que hace para favorecer a sus amigos golpistas".

Pero, además, ha recordado que es lo contrario de lo que el presidente Pedro Sánchez decía en campaña: "Ya que el Gobierno habló de valiente, lo valiente habría sido decir en campaña que iba a indultar a los golpistas --ha indicado--. Pero lo que hizo fue un ejercicio de cobardía y de mentira asquerosa, diciendo una cosa antes de las elecciones y haciendo lo contrario para mantenerse en Moncloa".

REPÚBLICA BANANERA

Y también se ha quejado de que se cuestione al Tribunal de Cuentas por actuar también contra el ex conseller Andreu Mas Colell, miembro del Govern que impulsó la consulta soberanista de 2014, por el hecho de ser un economista de prestigio. "¿Pero a dónde caminamos? ¿A una república bananera mandada por Sánchez donde no se pyeda actuar contra sus amigos?", se ha preguntado.

Por otro lado, y respecto a la decisión de la Conferencia Episcopal de alinearse con los obispos catalanes en favor del diálogo con los indcependentistas, Arrimadas se ha ratificado en su posición contraria a los indultos y ha recordado que el perdón exige "propósito de enmienda", algo que en su opinión no han cumplido los independentistas condenados por el referéndum ilegal de 2017.

Arrimadas ya presentó un recurso contencioso administrativo contra los indultos justificando su legitimación en que era diputada del Parlament cuando esos políticos independentistas gestaron el proceso separatista y el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.